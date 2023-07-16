Türkiye'nin gururu oldular

Bilecikli genç yetenek Duru Güzel ve grup arkadaşları Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda ikinci olarak Türkiye’nin gururu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen ve birçok ülkeden sanatçının katıldığı, Uluslararası Klasik Müzik Yarışması Oda Müziği Dalı’nda (gelişmiş, ileri kategori) ikinci olan Duru Güzel ve grup arkadaşları Türkiye’nin gururu oldu. Ertuğrulspor Başkanı Özgür Güzel’in kızı Duru Güzel, Efe Soyergin ve Sefa Pehlivan eğitim gördükleri Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde kurdukları “Trıo Tymbrıs” ismini verdikleri oda müziği grubuyla yarışmada çaldıkları “S. Rachmanınoff Trıo Elegıne No.1 In G Mınor” adlı eserle ikinci olarak ödüle layık görüldü. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Çağdaş Alapınar Gençay tarafından çalıştırılan gençler hem ülkelerini hem ailelerini hem de okullarını gururlandırdı.