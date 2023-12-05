Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi fonlardan son 5 yılda 150 milyon lira hibe aldıklarını belirterek, Türkiye’nin hibe şampiyonu belediyesi olduklarını söyledi. Aldıkları hibe fonlarla 78 proje üretip 9 ayrı tesis inşa ettiklerini belirten Işık, "Geliştirdiğimiz projeler ulusal ve uluslararası alanda 8 adet ödül kazandı. Biz bu işin çıraklığını, kalfalığını yaptık. Genel Merkezimiz uygun görürse bu işin ustalığını da yapmaya talibiz" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Gençlik Merkezi’nde 5 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi. Hibe şampiyonu belediye olduklarını söyleyen Işık, “Biz belediye olarak hibe şampiyonuyuz. Ar-Ge Müdürlüğümüz bugüne dek tam 150 milyon lira değerinde hibe alarak 78 proje üretti, yaklaşık elli bin vatandaşımıza ulaştık. 9 adet ilçe tesisimizi, yine bu hibe kaynakları ile yaptık. Geliştirdiğimiz projeler ulusal ve uluslararası alanda 8 adet ödül kazandı. Toplamda 24 bin metrekare arazi belediyemize kazandırılmıştır. Ar-Ge biriminin yürüttüğü Gelir Artırıcı Çalışmalarla (GAÇ Projeleri) 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 30 milyon liralık gelirin belediyemize kazandırılması hedefleniyor. 2024 yılı için gündemimize aldığımız 1 adet yenilenebilir enerji tesisi, 1 adet kütüphane, 1 adet anne-çocuk yaşam merkezi, 1 adet bilim ve teknoloji atölyesi, 1 adet endüstriyel meyve-sebze tozu tesisi olmak üzere; her biri ilçemizin farklı ihtiyaç ve sorunlarını karşılayacak olan birbirinden değerli projeleri hayata geçirmiş olacağız. Bu yatırım projelerinin bugünkü değeri 120 milyon lirayı bulmaktadır” dedi.

Katırlı Dağları’nda 2 ödüllü proje hayata geçti

Türkiye’nin önemli turizm noktalarından Uludağ’ın karşısında yer alan Katırlı Dağları’nı turizme açarak Bursa ve Gürsu’nun turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Işık, “Uludağ bir turizm cenneti aynı zamanda da çok yoğun geçiyor. Bizim buradaki projemiz Uludağ’ın tam karşısındaki Katırlı Dağları’nı turizme açmak. Burada bizim birinci lokasyonumuz Seyir Terası ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. İkinci lokasyonumuz 80 dönüm alandaki mesire alanımız ve tabii orada da seyir terasımız var. Üçüncü lokasyonumuz da Adrenalin Park. Turistlerimizi 3 lokasyonda da gezdirerek Uludağ’ın tam karşısındaki Katırlı Dağları’nda da misafir etmek istiyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı yarışmada projemiz dereceye girdi ve birinci oldu. Bundan sonra Türkiye’de yapılacak olan hayvan bakım merkezleri, buradaki örnek projeyi inceleyip aynısını yapacaklar. Ödüllü olmasından dolayı da TBB’den 500 bin lira hibe aldık. Bir diğer projemiz Adrenalin Park, kırsal alanları kalkındırmak için yaptığımız proje. Özellikle pandemi döneminde biz bu projeyi güçlendirdik. İspanya’nın Sevilla şehrinde yapılan yarışmada Türkiye’den tek dereceye giren projemiz Adrenalin Park oldu. Geçtiğimiz ay bu projeyi tanıtmak için özel davetle Sevilla’ya gittik. 96 ülkeden katılım sağlanan ve dünyanın en büyük akıllı turizm fuarına katılan tek Türk belediye olarak bizler orada hem Gürsu’muzu hem Bursa’mızı hem de Türkiye’yi anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Mali projelerle Gürsu Belediyesi’nin geliri artırıldı

Göreve geldiklerinde bütçe sıkıntısı çektiklerini dile getiren Işık, belediyeye gelir getirecek projeleri hayata geçirerek diğer projeler için kaynak sağladığını söyledi. Başkan Işık, “Belediyenin mali krizini aşmak için belediyeye gelir getirecek birçok proje yaptık. Bunun yanında hibe olarak TBB, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin açtığı birçok projeye biz Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile birçok proje gönderdik. Sadece Steam Atölyesi’ne 2023 sonuna kadar 770 bin euro hibe aldık. 2024’te de bu projenin devam edebilmesi için 230 bin euro’nun talebinde bulunduk. Ön elemeden geçti, 2024 yılında 230 bin euro da alınca yaklaşık 1 milyon euro bu proje için almış olduk” dedi.

5 okul bitti, 3 okul inşaat, 5 okul ise ihale aşamasında

Gürsu’nun eğitim sorununu arsa üreterek çözdüklerini söyleyen Işık, “Gürsu’nun nasıl ki sağlık, kültür sorunlarını çözdüysek, eğitim meselesi ile ilgili olarak da hızlı bir şekilde arsa üreterek Milli Eğitim Bakanlığının okul yapmasını sağladık. Bugüne kadar 5 okul bitti, öğrenci kardeşlerimiz eğitim görüyor. Yıl sonuna kadar da 3 okulumuz bitiyor ve 5 okulumuz da ihale aşamasında. Bu okullarımızı da bitirdiğimiz zaman Gürsu’daki eğitim sorununu da çözmüş olacağız” diye konuştu.

Kolektif Kariyer Merkezi ile 3 bin kişi iş buldu

Sosyal alanlarda da projeler geliştirdiklerini söyleyen Işık, “Kolektif Kariyer Merkezi Türkiye’nin örnek projelerinden biri oldu. Bu projeyle birlikte 3 bine yakın kardeşimizin işe girmesine vesile olduk. Kolektif Kariyer Merkezi’ne başvurup kendi işlerini kurmak isteyenlere melek yatırımcı bularak onların da bu sorununu çözmüş olduk. Bursa’daki tek belediye de biziz bu konuda. Yaklaşık 140 kardeşimizi yurt dışına gönderdik. 400’e yakın kardeşimizi yurt dışından gelip Gürsu Belediyesinde bir kısmı staj gördü, bir kısmı da misafirimiz oldu. Kaldıkları süre boyunca bütün masraflarını Avrupa Birliği karşıladı. Bu kardeşlerimiz de yaklaşık 2 ay bizimle birlikte Gürsu’ya hizmet etti” dedi.

“Bu işin ustalığını da yapmaya talibiz”

Yaklaşan seçimler ile ilgili soruları cevaplayan Işık, “Bizler potansiyel adayız. Biz bu işin çıraklığını, kalfalığını yaptık. Genel Merkezimiz uygun görürse bu işin ustalığını da yapmaya talibiz” dedi.