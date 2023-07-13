Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı görücüye çıktı

Otokar, Türkiye’nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı olan ALPAR’ı tanıttı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "ALPAR ile teknolojik yenilikleri takip ederek, Türk savunma sanayimize yönelik yenilikçi bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz. ALPAR’da kullanılan tüm çevre algılama ve karar verme algoritmaları yerli imkanlarla geliştirildi" dedi.

NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar, savunma sanayiindeki zırhlı ürün ailesine ALPAR ağır sınıf paletli insansız kara aracını, ARMA II 8x8 ve AKREP II R keşif-gözetleme aracını da ekledi. Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında düzenlenen basın toplantısında hem bu araçlar hem de Türkiye’nin en modern test merkezlerini ve kabiliyetlerini barındıran Ar-Ge merkezi tanıtıldı. Toplantıya Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de katıldı.

"Ciromuzun yüzde 73’ünü ihracat oluşturuyor"

2022 yılında dünya savunma sanayii harcamalarının yüzde 3,7 arttığını belirten Görgüç, "Global pazarlarda Türk savunma sanayii, ürettiği ürünler ve araçlarla dünya genelinde büyük bir takdir topluyor. Türkiye’nin global kara sistemleri üreticisi olarak bu başarıda önemli bir rolümüz var. 60’ıncı kuruluş yılımızı kutladığımız 2023’e kadar Türkiye’nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün askeri araçlarımız 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. İştirak şirketlerimizle birlikte ciromuzun yüzde 73’ünü ihracat oluşturuyor. 2022 yılında savunma sanayii ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti. Otokar, ürünlerinin yanı sıra bugün artık dünyada teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetiyle de ön plana çıkan bir şirket" dedi.

"Son 10 yıllık Ar-Ge harcamamız 2,1 milyar TL’ye ulaştı"

Otokar’ın başarısının temelinde sürekli kendini geliştirme ve yeniliklere öncülük etme anlayışının olduğunu ifade eden Görgüç, "Kara sistemlerinde yeni teknolojileri hayata geçiriyor ve sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Ürünlerimiz, global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik başarımız, Ar-Ge ve teknoloji kabiliyetimiz bizi savunma sanayi alanında global bir oyuncu haline getirdi. Üstün tasarım, test ve üretim kabiliyetlerimiz sayesinde, kullanıcılarımızın sürekli değişen gereksinim ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme yeteneğine sahibiz. Ciromuzun yüzde 7’sini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Son 10 yıllık Ar-Ge harcamamız 2,1 milyar TL’ye ulaştı. 600’den fazla Ar-Ge Merkezi çalışanımızla yeni projeler ve çözümler üzerinde çalışarak, modern orduların ihtiyaçlarına cevap verecek araçlar geliştiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı

ALPAR, silahlı kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere muharebe sahasında insanlı ve insansız unsurlarla beraber görev icra edebilecek şekilde insansız bir platform olarak Otokar tarafından geliştirildi. 15 ton azami yüklü ağırlığa sahip bu araçla otonom ve yapay zeka sistemleriyle muharebe sahasında personel riskini azaltmak hedefleniyor. Aynı zamanda yapay zeka ve veri analitiğinin kullanılmasıyla sahadaki personel sayısını azaltmak, görevlerin başarısını artırmak, insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek, muharebe sahasındaki etkinliği artırmak hedefler arasında yer alıyor. İnsansız olarak tasarlanmış ilk ağır kara aracı olan ALPAR, Türkiye savunma sanayisi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. Seri hibrit elektrikli tahrik altyapısına sahip, tamamen sessiz görev yapabilen araç, otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabilme özelliğine sahip. ALPAR düşük termal izi, uçakta taşınabilme özelliği ve hızlı değiştirilebilen batarya altyapısıyla da dikkat çekiyor.