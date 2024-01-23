Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı kenetlenme sonrası çekilen fotoğraf paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, “Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor” ifadelerine yer verdi.