Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp'in adı beyin ve sinir kliniğine verildi

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp’ın adı, Ankara Koru Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’ne verildi.

GATA’da beyin ve sinir cerrahisi servisinin kurucusu ve Türkiye’nin ilk beyin ve sinir cerrahlarından olan Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp’ın adı, yetiştirdiği öğrencilerinin görev yaptığı Ankara Koru Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’ne verildi. Duygusal anların yaşandığı açılış töreninde konuşan Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Prof. Dr. Gülşah Bademci’nin Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp’ın aziz hatırasını yaşatmak için bir teklifle geldiğini dile getirerek, “Hocamızın ismini yaşatmaya yönelik bu arzusu, bizim tarafımızdan çok sıcak karşılandı. Özellikle de Gökalp ailesinin bu konuyu kabul etmeleri için de teşekkür ediyorum. Ben, hocamızın bu kurum ayakta kaldığı sürece ismini yaşatacağımız konusunda hiç şüphenizin olmamasını temenni ediyorum” dedi.

“Böyle bir vefa örneğinin sergilenmesi ve bu kliniğe adının verilmesi hakikaten çok gurur verici bir şey”

Babası Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp adının kliniğe verilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Münip Gökalp ise, “Beyin cerrahisine hayatını vakfetmiş, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı biri olarak eğitime ve öğretime çok önem veren biriydi. Akademik kariyerini çok önemseyen biriydi. Onlarca, belki yüzlerce doktor yetiştirmiş olmanın gururunu taşıyan biriydi. Yetiştirdiği öğrenciler bugün Türkiye’de çok önemli yerlere gelmiş, çok başarılı cerrahlar. Böyle bir vefa örneğinin sergilenmesi ve bu kliniğe adının verilmesi hakikaten çok gurur verici bir şey” diye konuştu.

“Beni yetiştiren hocamın isminin çalıştığımız hastanede yaşaması bizim için bir gurur kaynağı”

Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp’ın öğrencisi olan Prof. Dr. Gülşah Bademci, Koru Ankara Hastanesi Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Nöroşirürji Kliniği’ne yeni spektrumlar eklendiğini dile getirerek, “Özellikle beyin tümörleri ve kanamaları, omurga ameliyatları, skolyozlar, enstrümanlı ameliyatlar, dejeneratif hastalıklar, bel kaymaları, omurga tümörleri yanı sıra ’Gamma Knife’ uygulamalarımız da mevcuttur. Bu şekilde yeni kliniğimizde daha kombine bir şekilde devam edeceğiz. Beni yetiştiren hocamın isminin çalıştığımız hastanede yaşaması bizim için bir gurur kaynağı. Aynı zamanda da kliniğimizde çok değerli uzman arkadaşlarımızla çok kombine bir şekilde çalışma hayatı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.