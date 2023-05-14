Türkiye'nin ilk bungalov mahallesi Kırklareli'nde kuruluyor

Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi ‘Yeşil Mahalle’ projesi Yıldız Dağlarının eteklerinde kuruluyor.

Yıldız Dağları eteklerinde bulunan Kırklareli’nde Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi ‘Yeşil Mahalle’ projesi hayata geçiyor. Doğayla iç içe konseptte geliştirilen proje Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde bulunuyor. Proje kapsamında 59, 89 metrekare büyüklüğe sahip alanlarda toplam 168 adet bungalov yapılacak.

Yeşil Vadi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, Türkiye’de ilk olan bir projeye imza attıklarını belirterek “Burası Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi. Burada toplada 44 bin metrekare içerisinde 5 ayrı imarlı, ifrazlı ada içerisinde 168 adet bungalov ev yapıyoruz. Buradaki en büyük amacımız görmüş olduğunuz doğal yapı içerisinde doğallığı bozmadan bungalovlarımızı yapmak ve doğal düzene uygun imalatımızı bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ertuğrul, projenin etap etap ilerlediğini ifade ederek Kırklareli’nin doğal güzelliğine yakışacak bir proje yaptıklarını söyledi.

Ertuğrul, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin stresinden bunalan vatandaşların bungalov mahallemizde daha rahat ortamda güzelleştirmek adına projeyi oluşturduklarını vurguladı.

Kırklareli’nin doğal güzelliğine değinen Ertuğrul, “Kırklareli’nin en büyük özelliği Trakya bölgesinin en yeşil alanı, doğal güzelliklerine sahip olması ve İstanbul’a yakınlığı projeyi geliştirmemizi sağladı” diye konuştu.