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Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak

Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar kapasitenin 4,6 milyar metreküpe çıkartılarak kendi alanında Avrupa'daki en büyük doğalgaz depolama tesisi olması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
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Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Foto Galeri
Türkiye’nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa’nın lideri olacak

Türkiye Karadeniz’de bulduğu doğalgaz ile rezervlerini büyütmeye devam ederken depolama alanlarını da büyütüyor. Tuz gölü ve Silivri’de bulunan doğalgaz depolama tesislerinde kapasite arttırmak için yeni kuyular ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’ye (BOTAŞ) ait Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Tesis kendi enerjisini ise rüzgar enerjisinden elde edecek. Depolama tesisi içinde e 4,2 megavatlık rüzgar tribünü kurularak yakında hizmete alınacak. Doğalgaz depolama tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahipken Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi bitmesiyle bu ramak 4,6 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Tesis günlük geri üretim kapasitesi ise günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkartılacağı açıklandı.

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İHA
Editör

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