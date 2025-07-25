Türkiye'nin ilk otonom dron barınağı sahnede

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025), AIROBOS firması tarafından geliştirilen "Dron Barınağı" tanıtıldı.

Tamamen operatör müdahalesinden bağımsız çalışan otonom sistem, görev sırasında elde ettiği görüntüleri yapay zeka destekli algoritmalarla analiz ederek şüpheli durumları tespit edebiliyor. Uzaktan yönetim kabiliyeti, hızlı batarya değişimi ve dış ortam korumasıyla öne çıkan barınak, uzun süreli ve kesintisiz dron görevleri için stratejik bir çözüm sunuyor.

AIROBOS Genel Müdürü Ahmet Kolcu yaptığı açıklamada, "Dron Barınağı" adını verdikleri ürünün fuarda ciddi bir ilgi gördüğünü belirtti. Ürünü yaklaşık 4 yıldır geliştirme sürecinde olduklarını vurgulayan Kolcu, "Sistemimiz operatör müdahalesi olmaksızın uzaktan yönetilebilen bir dron sistemi. Birçok firmanın birçok farklı dronu var. Ama bunların her biri operatör tarafından yürütülebilmekte. Bizim amacımız tamamıyla operatörden bağımsız bir şekilde ve aynı zamanda uzaktan yönetilebilen bir sistem haline getirmek. Bunlardan bir diğer anahtar kelimemiz ise uzaktan yönetilebilmesinin yanı sıra elde ettiğimiz görevleri kıymetlendirebiliyoruz. Çeşitli yapay zeka algoritmaları kullanarak yönet işleme teknikleriyle oradaki anormali durumları tespit edebiliyor. İki fotoğraf arasında karşılaştırmayı, iki video arasındaki karşılaştırmayı yaparak mevcuttaki elde ettiği görüntüleri karşılaştırıyoruz ve oradaki ana model durumunu çıkartıyoruz. Örnek veriyorum; sınır bölgelerinde bir çit olabilir, devrilmiş bir ağaç olabilir, veyahut da orada olmaması gereken bir insan veya aracın orada bulunmuş olması gerekebilir gibi durumları karşılaştırarak, kullanıcıyı bilgilendiriyoruz" dedi.

Kısa süreli gecikmeyle uzun süreli görevler yapıyor

Barınağın içerisinde üç adet yedek batarya olduğunu anlatan Kolcu, "Bu yedek bataryalar dron görevini icra edip geldikten sonra hızlı bir şekilde iki dakika gibi kısa sürede değiştirip tekrardan yeni göreve gidebilmesini sağlıyor. Bu süreklilik haline getiriyoruz, biz böyle bir durumla. Her bir biçen batarya sürekli şarj oluyor ve her uçuş aslında yeni dolu bataryayla tekrardan uçabilmesine yarıyor. Böylelikle ‘kısa süreli gecikmeyle uzun süreli kalıcı görevler yapabiliyoruz’ diyoruz biz burada. Asıl amacımız tabii ki de dronu ve diğer elektronik birimleri tamamıyla dış ortam şartlarında koruyabilmesi için geliştirildi barınak sistemi. Dron tasarımları, yazılımlar tamamıyla kendi firmamız tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda barınak tasarımları tamamıyla kendi firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Gelmiş olduğumuz nokta aslına bakarsanız müşterilerimizden karşılık bulduğumuz, satışlarını gerçekleştirdiğimiz bir ürün haline geldi. Savunma Sanayii Fuarı’nda tamamıyla savunma sanayiine yönelik kolluk kuvvetlerimizin de kullanabileceği bir hale gelmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.