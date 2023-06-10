Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu Altındağ'da

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu, başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi’, Altındağ’da başarıyla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla açıldı. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için çocuklara eğitimler verildiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğreniyor. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için Altındağlı çocuklarımıza ve başka yerlerden ziyarete gelen tüm çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezlerimizden ve Altındağ’daki okullardan gelen çocuklarımıza olduğu kadar, hafta sonlarını Millet Bahçesi’nde geçirmek için çevre ilçelerden gelen tüm çocuklarımıza kapımız açık Eğitmenlerimiz çocuklarımıza hem bilgi veriyor, hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çocuklarımız buradan bilinçlenerek ayrılıyor” dedi.

“Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda 12 bin evladımızı bilinçlendirdik”

Sıfır Atık Okulu’na çocukların büyük ilgi gösterdiğini ve yılın her döneminde ziyaretçi akını yaşandığının altını çizen Balcı, “Merkezimizi bu zamana kadar binlerce kişi ziyaret etti. Eğitim programlarına katılan yaklaşık 12 bin öğrencimize sertifika verdik. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda 12 bin evladımızı bilinçlendirmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Merkezimizde ayrıca 45 ton organik atığı dönüştürerek 15 ton kompost elde ettik. Kağıt, karton, plastik, cam ve metal gibi 140 ton geri dönüştürülebilir atığı, kullanılabilir ürünlere dönüştürdük. Bu çalışmalarımız sayesinde, doğamıza ve gelecek nesillerin sağlığına çok önemli bir katkı sağladık. Bu sayının her geçen gün daha da artması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız artarak devam edecek”

Altındağ Belediyesi olarak çevre temizliği ve çevre koruma konularına çok önem verdiklerini vurgulayan Balcı, “Altındağ ilçesinde, temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda duyarlı ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Sıfır Atık Okulu ile de yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillerimizin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.