Türkiye'nin ilk uzaktan koroner BT anjiyografisi çekildi

Türkiye’de bir hastaneden başka bir hastanedeki hastanın koroner BT anjiyografisi yapıldı. Halk arasında ‘sanal kalp anjiyografisi’ olarak da bilinen çekim, global ölçekte faaliyet gösteren sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers tarafından geliştirilen uzaktan tarama yazılımı ile ön hazırlık süresi dahil, 15 dakikada gerçekleştirildi. Yazılım teknolojisi, kardiyak BT (bilgisayarlı tomografi) dahil olmak üzere tüm BT, MR ve PET-CT çekimlerinin uzaktan yapılmasına olanak sağlıyor. Sistem aynı zamanda çok merkezli sağlık kurumlarındaki radyoloji süreçlerini iyileştirmek adına sağlık profesyonelleri ve hastalar açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Siemens Healthineers’ın geliştirdiği uzaktan tarama yazılımı ile Türkiye’de bir hastaneden başka bir hastanedeki hastanın koroner BT anjiyografisi yapıldı. Radyoloji süreçlerini iyileştirmeye ve tecrübeli teknik ekibe erişimin zor olduğu durumlarda ekiplerarası iş birliğini artırmaya yönelik geliştirilen uzaktan tarama yazılımı ile uzaktan koroner BT anjiyografisi çekimi yapıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çekim, birbirine yaklaşık 25 km uzaklıktaki iki hastane arasında, ön hazırlığı dahil olmak üzere toplam 15 dakikada başarıyla tamamlandı.

"Uzaktan çekim ihtiyacı pandemiyle birlikte arttı"

Uzaktan tarama yazılımı yardımı ile Türkiye’nin ilk uzaktan koroner BT anjiyografisini deneyimli tekniker ekibi ile birlikte başarı ile gerçekleştirdiklerini belirten Radyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Karaarslan, uzaktan çekimin önemini şu sözlerle ifade etti: "Gerçekleştirdiğimiz uzaktan kardiyak BT anjiyografisini hem sağlık kurumları hem biz profesyoneller hem de hastalar için oldukça büyük bir adım olarak görüyorum. Böyle bir teknolojiye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu özellikle de Covid-19 döneminde hissetmiştik. Hasta sayısının arttığı ancak sağlık personelimizin vardiya ile çalıştığı ve bir kısmının hastalandığı bir dönemde kalifiye personel devamlılığında zorlanmıştık. Uzaktan çekim sistemin ilk adımlarını da bu dönemde atmaya başladık. Bugün artık koroner BT anjiografisi, tüm vücut MR ve fonksiyonel MR gibi sofistike deneyim gerektiren kritik incelemelerin tamamını uzaktan bağlanarak rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz."

"Hasta yerine bilgi yönlendiriliyor"

Konuya özellikle 2022 yılında ağırlık verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Karaarslan, "İki hastane arasında kurduğumuz bu sistem sayesinde çekimlerimizi sanki kendi bulunduğumuz hastanedeymiş gibi, uzaktaki görüntüleme cihazının çekim konsolüne yetkilendirilmiş erişim ile bağlanarak hastayı da görecek şekilde ayarlanmış kameralar yardımı ile tamamlamayabiliyoruz. Böylece hastayı farklı bir hastaneye yönlendirmek yerine sofistike çekimleri ilgili hastanede uzaktan radyoloji katkısı ile yaparak hasta transferinden kaynaklanan zaman kaybını veya teknik yetersizlik nedeni ile olabilecek inceleme tekrarını önleyebiliyoruz. Sistem asıl olarak komplike ve deneyim gerektiren özellikli incelemeler için planlansa da gerekirse rutin MR ve PET/CT çekimleri için de kullanabilir. Koroner BT anjiyografisi gibi hastanın kalp atım hızına ve ritmine bağlı protokolün interaktif olarak yönetilmesinin önemli olduğu kritik ve zorlu olgularda bile uzaktan erişimle incelemenin sorunsuz tamamlanması sektörümüz adına büyük bir adım olarak değerlendirilebilir" dedi.

"Uzaktan çekimin sağlıkta standart bir prosedür haline geleceğine inanıyorum"

Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Enis Sonemel ise uzaktan taramaya destek olan teknolojileriyle ilgili şunları söyledi: “Şirket olarak yakın gelecek hedeflerimizde üç önemli hastalığa odaklanıyoruz: Nörovasküler, kardiyovasküler ve kanser hastalıkları. Sağlığı dijitalleştirerek bu üç önemli hastalıkla mücadele etmeyi, verimli operasyonlar sağlamayı ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyoruz. Uzaktan taramaya imkan veren yazılım teknolojimiz bugüne kadar sektörümüzün hizmetine sunduğumuz dijital teknolojilerimizin yalnızca bir tanesi. Sağlıkta yüz yılı aşan tecrübemizle, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin gelişimine tarihimiz boyunca katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de dünyanın en yenilikçi sağlık teknolojilerini ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."

Bu sistemi ülkemizdeki birçok merkeze yayma hedefleri olduğunu da aktaran Sonemel, “Özen gösterilmesi gereken önemli tetkikler, gerekli merkezlerden yönlendirilerek farklı bölgelerde de yapılabilecek. Yakın gelecekte sağlıkta bu tür uzaktan çekimlerin standart bir prosedür haline geleceğine inanıyorum. Sistem, coğrafi sınırları kaldırarak sağlık hizmetlerine erişimi artıracak; teknisyenlerin ve sağlık profesyonellerinin ise tecrübe paylaşımına katkı sağlayacak" dedi.