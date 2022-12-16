Türkiye'nin ilk yerli lokomotif motoru tanıtıldı

2700 beygire kadar üç farklı konfigürasyonda üretilen Türkiye’nin ilk yerli lokomotif motoru Özgün Motor, düzenlenen törenle tanıtıldı.

TÜBİTAK tarafından fikri ve sınai hakları tamamen Türkiye’ye ait olan ilk milli dizel motor üretildi. Yerli Özgün Motor, üç farklı modeli ile 2700 beygire kadar güç üretecek. Ayrıca biyoyakıtlarla da çalışabilme özelliği olan 160 serisi, global emisyon limitlerini aşmayan rekabetçi bir yakıt tüketimine de sahip. Hidrojen ve amonyağı yakıt olarak kullanma potansiyeli olan Özgün Motor, demir yollarının yanı sıra su üstü deniz araçlarına da uyarlanabilecek. 4 yılda tamamen milli imkanlarla tasarlanarak üretilen Özgün Motor’un tasarım ve üretim süreçleri TÜBİTAK RUTE araştırmacıları tarafından tamamlandı. Türkiye’nin ilk yerli lokomotif motoru, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Motor Mükemmeliyet Merkezi’nde sıfırdan tasarlanan ve prototip üretimi gerçekleştirilen dizel motor ailesinin 1200 beygir gücündeki ilk ürünü olan Özgün Motor’u çalıştıracaklarını belirterek, “Bu merkezde karayolu, demir yolu, denizcilik, jeneratör ve özel amaçlı kullanıma uygun motorları hem geliştirebiliyoruz hem de kapsamlı testlerini hayata geçirebiliyoruz” dedi.

Özgün Motor’un Türkiye’de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ilk lokomotif motoru olduğunun altını çizen Varank, burada üretilen motorun parçalarının yüzde 100’ünün burada geliştirildiğini dile getirdi.

“Özgün Motor 16 silindire kadar çıkabilecek”

TURASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ise, motorun teknik özelliklerini anlatarak, “TURASAŞ’ın diğer motorlar konusundaki tecrübeleriyle destek vermiş

olduğu Özgün Motor, ilk aşamada 8 silindirli, arkasından ihtiyaca göre 12 ve 16 silindirli olarak üretilebilecek şekilde mühendislik altyapısına sahip bir tasarımdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir ülke konumuna taşındığı ve Özgün Motor’un bunun en büyük örneği olduğu vurgulanan tanıtımın sonunda Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yazar ile birlikte butona basarak motoru çalıştırdı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Çevreci ve verimli tasarımıyla rakiplerinden ayrışıyor

Özgün Motor, lokomotifler için sıfırdan tasarlanarak üretildi. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK’ta olan milli motor, 3 farklı konfigürasyonda planlandı. 160 serisi motor ailesi tasarımının ilk ürünü olan 8 silindirli 1200 beygir gücündeki motor, küresel ölçekte belirlenen karbon emisyonu limitlerini karşılıyor. Sınıfındaki motorlara göre çevreci, verimli ve sürdürülebilir tasarımıyla rakiplerinden ayrışan motor, maksimum tork noktasında 5,000 newtonmetre güç üretirken, 200 gram kilovatsaat altındaki yakıt tüketimi değeri ile klasmanının en iyiler arasında gösteriliyor.

1 litre motor hacminden 44,5 beygir güç üretilebiliyor

Özgün Motor, raylı ulaşım alanındaki benzerlerinden birçok özelliğiyle ayrılıyor. Özgün Motor, birim hacminden elde edilen en yüksek güce sahip dizel motor olmasıyla dikkat çekiyor. 1 litre motor hacminden 44,5 beygir güç üreten motor, silindir içinde 230 bar basınca dayanabilecek malzemeye, tasarıma ve soğutma sistemine sahip. Bu değerleri ile kendi sınıfındaki üst limitleri belirleyen bir ürün olarak rakipleri arasında öne çıkıyor.

Sürdürülebilir ve çevreci tasarıma sahip motor, iklim krizine önerilen çözümlerden birisi olan alternatif biyoyakıtlar ile çalışabiliyor. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Yeşil Mutabakat çerçevesinde sıfır karbon emisyonu için en önemli enerji kaynağı olacak hidrojen de içten yanmalı motorlar için alternatif yakıt olarak kullanılacak. Bu vizyon ile Özgün Motor’da hidrojen ve amonyağın yakıt olarak kullanabilmesi için çalışmalar da başladı.