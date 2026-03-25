Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı aracı olan TULGA 4x4'ün Jandarmaya teslimatları başladı

Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında geliştirilen TULGA 4x4, muayene faaliyetleri ve taktik kabiliyet testlerini başarıyla tamamlayarak jandarmaya teslimatları başladı. İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, yüksek balistik koruma seviyesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konforu bir arada sunuyor.

Yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip olan TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle görev yaparken; 4 silindirli dizel motoru ve 250 beygir gücü sayesinde yüksek performans sağlıyor. Saatte 130 km azami hıza ulaşabilen araç, bağımsız çift salıncaklı ön ve arka süspansiyon sistemi ile disk fren donanımı sayesinde hem zorlu arazi şartlarında hem de şehir içi görevlerde üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş zırh yapısı ve balistik tehditlere karşı dayanıklı tasarımıyla öne çıkan TULGA 4x4, yüksek koruma seviyesi, üstün performansı ve dayanıklı tasarımıyla güvenlik güçlerimizin sahadaki etkinliğine önemli katkı sağlayacak.