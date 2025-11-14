Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları devam ediyor

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi ile yürüttüğü ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’ başvuruları 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi odağına alan yarışma, ilham veren hikâyelerin geniş kitlelere ulaşmasını ve rol modellerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Garanti BBVA’nın KAGİDER ve Ekonomist iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın yeni dönem başvuruları devam ediyor. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirme, başarı hikâyelerini görünür kılma ve kadınlara ilham olma hedefiyle 19 yıldır düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu sene kadın girişimcilere 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunulacağı duyuruldu. Ulusal çapta görünürlük kazanma fırsatı sağlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılırken, başvurular garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabiliyor.

Binlerce kadının girişimcilik serüvenine yön veren güç birliği

Açıklamaya göre banka, KAGİDER ve Ekonomist iş birliğinde yürütülen yarışma; başarı hikâyelerinin görünürlüğünün artması ve böylece diğer kadınların ilham alması için bir destek ekosistemi sunuyor. Garanti BBVA’nın kadın girişimciliği konusundaki finansmandan eğitime, cesaretlendirmeden yeni pazarlara açılmalarına uzanan vizyonu, KAGİDER’in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki güçlü savunuculuğu ve Ekonomist dergisinin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırmaya yönelik yayıncılık anlayışı bir potada birleşerek, yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimine uzun yıllardır katkı sunması sağlanıyor.