Türkiye'nin konuştuğu o gizemli mağara bulundu

Bursalı ’Otçu Kadir’in kaybolması olayında Türkiye’nin konuştuğu Uludağ’da olduğu bahsedilen gizemli mağaraya arama kurtarma ekipleri ulaştı. Mağara içerisine giren ekipler Otçu Kadir’e ait olduğu düşünülen kıyafetler ile kazma, kürek, levye, çuvallar, ipler ve palanga takımına incelenmek üzere el koydu. Ancak kıyafetlerin çürüme aşamasında olduğu ve 2 yıllık olabileceği ifade ediliyor.

Bursa’da, şifalı bitki toplamak için Uludağ’ın eteklerine çıkan, yakınlarına da bir mağarada define olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Kadir Fidan’dan 22 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 55 kişilik arama kurtarma ekibi, her gün belirlenen koordinatlarda Fidan’ı bulmak için arama yapıyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde ’Otçu Kadir’ (74) lakabıyla tanınan Kadir Fidan, 22 gün önce saat 08.00 sıralarında, Uludağ’ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan’dan, haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Tüm aramalara rağmen Fidan’a 22 gün boyunca ulaşılamadı. Kadir Fidan’ı arama çalışmalarına bugün de AFAD, JAK, BAKUT, ANDA, İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Osmangazi Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarmanın yer aldığı yaklaşık 55 kişiden oluşan ekiple devam edildi.

O gizemli mağarayı ekipler buldu

Gizemli mağara olarak gündeme gelip kayıp olayında tüm Türkiye’nin merak ettiği mağarayı arama kurtarma ekipleri bugün buldu. Ancak Kadir Fidan’a ulaşılamadı.

Uludağ’da uçurumun alt tarafında sarp kayalıklarla çevrili ormanın içinde kalan mağaraya ulaşan ekipler 2 ayrı girişin olduğunu belirledi. İçeriye giren arama kurtarama ekipleri mağara içerisinde buldukları erkek kıyafetleri ile bir adet kazma, kürek, levye, ip ve palanga takımı ve eski kıyafetlere incelenmek üzere el koydu. Mağara içerisinde 22 gündür kayıp olan Otçu Kadir lakaplı Kadir Fidan’a ait bir bulguya rastlanmazken ekiplerin koordinat çevresinde mağaradan aşağı kısımlara doğru arama faaliyeti başlattıkları öğrenildi.

Üç iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalar, mağaranın da bulunmasıyla tekrar yoğunlaştı.

Bölgede yoğun ayı popülasyonu var

Valilik ve savcılık koordinasyonunda ekiplerin hummalı çalışması sürerken, kış uykusundan uyanan ve inlerinden çıkan ayıların da arama kurtarma ekipleri için risk oluşturduğu, yakın zamanda net bir bulgu edinilmezse arama çalışmasına son verileceği kaydedildi.