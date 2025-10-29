Türkiye'nin koroları Cumhuriyet'in 102. yılı için birlikte söylüyor: 646 ses, tek koro

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümünü özel bir konserle kutluyor. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek olan 16 koro ve bireysel katılımcılardan oluşan toplam 646 korist, ‘Birlikte Söyle’ konserinde Devlet Çoksesli Korosu ile aynı sahnede buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara’da Cumhuriyet’in 102. yılına özel ‘Birlikte Söyle’ konserleri düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından 16 koro ve bireysel katılımcılardan oluşan toplam 646 korist, 30-31 Ekim tarihlerinde Devlet Çoksesli Korosu ile aynı sahnede buluşacak. Cumhuriyet’in 102. yılı, çok sesliliğin birleştirici gücüyle kutlanacak. Konserde Cumhuriyet’in 102 yılı boyunca toplumsal bellekte yer etmiş eserler seslendirilecek. Programda Zeki Üngör, Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Muammer Sun ve Faik Canselen gibi değerli bestecilerin marşlarının yanı sıra yakın dönem Türk bestecilerinin eserleri de yer alacak. Bu büyük koroyu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefi Cemi’i Can Deliorman yönetecek.

Cumhuriyet’in 102. yılına özel konseri izlemek isteyen sanatseverler, program ve bilet bilgilerine CSO Ada Ankara ve Devlet Çoksesli Korosu’nun resmi iletişim kanallarından ulaşabilecek.

2021 yılında Devlet Çoksesli Korosu tarafından başlatılan ‘Birlikte Söyle’ konserleri, amatör ve profesyonel koro topluluklarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Bu yılki programda ise çocuk, karma gençlik, karma yetişkin ve kadın korolarından oluşan topluluklar yer alacak.