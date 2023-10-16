Türkiye'nin koroları Nilüfer'de müzik şöleni yaşattı

Nilüfer Belediyesi ile Koro Kültürü Derneği’nin Nilüfer’de düzenlediği Korolar Maratonu, 3 gün boyunca müzikseverlere şölen yaşattı. 29 koronun sahne aldığı Korolar Maratonu’nun kapanışı A Capella Boğaziçi’nin muhteşem performansı ile gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından koroların katıldığı Korolar Maratonu’na ev sahipliği yaptı. Koro Kültürü Derneği’nin düzenlediği Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı maraton 13 Ekim Cuma akşamı Merinos AKKM’de Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun özel konseri ile başladı. Pazar günü özel bir konserle sona eren Korolar Maratonu’nda 3 gün boyunca konserlerin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleşti.

Korolar Maratonu’nun ikinci gününde, 16 koro performans sergiledi. TED Bursa Koleji Çoksesli Korosu’nun konseriyle başlayan müzik dolu günde, Prof. Dr. Suna Çevik söyleşi, Dr. Pınar Çanakçı Çavdur da keyifli bir atölye gerçekleştirdi. Söyleşide koro yaşamına dair birikimleri, deneyimleri ve hatıralarına yer veren Prof. Dr. Suna Çevik, koro müziği ve kültürü, koro şefinin eğitsel ve müzik formasyonu, koroda eğitim çalışmaları sürecinde şefin başvurabileceği yöntemlere ilişkin değerli paylaşımlarda bulundu. Koronun, dili kullanmasından dolayı toplumların kültürel yapısını, geleneklerini ve yaşam biçimini müziğe aktardığını söyleyen Prof. Dr. Suna Çevik, “Korolar, birbirine kenetlenen bir aile, küçük bir mahalle gibidir aslında. Koroda ruh olmadan, güzel müzik yapılmaz” diye konuştu.

Koroların, farklı müzik türleri ve sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattığı 2. günün finalinde de, Barbershop İstanbul ve Nilüfer Çoksesli Koro aynı sahneyi paylaştı. Repertuarında yerli ve yabancı eserlere yer veren Barbershop İstanbul’a, “Swing Low” ve “What a Wonderful World” parçalarında da Nilüfer Çoksesli Koro eşlik etti. Muhteşem gecenin sonunda Barbershop İstanbul ve Nilüfer Çoksesli Koro ayakta alkışlandı.

Aralarında Gürcü Sanatevi Çoksesli Korosu ile Ruhi Su Dostlar Korosu’nun da yer aldığı programın üçüncü ve son gününde 11 koro, sahne aldı. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki etkinlikte Prof. Dr. Hasan Uçarsu ve Dr. Burak Onur Erdem de söyleşi gerçekleştirdi. Balaban Salonu’ndaki söyleşide konuşan Uçarsu, iyi bir şiirin, iyi bir müzik ile birleştiğinde, üst düzey bir anlatım ve etkinin olacağını ifade etti.

Korolar Maratonu’nun kapanışı A Capella Boğaziçi konseri ile oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve çok sayıda müzikseverin katıldığı programda salon tamamen doldu. Enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle kendilerine özgü yorum yapan koro, farklı coğrafyalardan parçaları seslendirdi. İzleyicilerin hayranlıkla takip ettiği konserde A Capella Boğaziçi, sergilediği performans ile izleyenlerden tam not aldı. Konserin sonunda yoğun alkış ve desteğe kayıtsız kalmayan A Capella Boğaziçi, pop müzik şarkılardan oluşan bir potpuri de gerçekleştirdi. Müzikseverlerin de eşlik ettiği konserin sonunda izleyenler, koroyu uzun süre ayakta alkışladı.

Gecenin sonunda eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, A Capella Boğaziçi’ne çiçek vererek keyif dolu konser için tebrik etti.

Üç gün süren muhteşem bir etkinliğin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Erdem, emeği geçenleri kutladı. Bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Erdem, “Bu ahenk, çok seslilik aslında Cumhuriyetimizin içinde var olan bir şey. Cumhuriyet, tam tamına çok seslilik. Tam tamına bir Anadolu. Ve o Anadolu’nun renkleri, kültürleri ve insanlarının var oluşu ile güçlenmiş muhteşem bir koro. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce bize bu güzel orkestrayı kurmuş ve bu ahengi birlikte, bu şarkıları yaşama zevkini ve umudunu vermiş. Şu anda biraz sesimiz kısılmış olsa dahi bu çok sesliliğimizi, bundan sonraki zamanlarda da sizlerle beraber sürdüreceğimize inanıyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Daha nice 100 yıllara” sözleriyle konuşmasını tamamladı.