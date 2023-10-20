Türkiye'nin mutfak ve kültür mirasından seçkiler dijital platformda dünyada erişime açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’’Ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymayı amaçlıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da, ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz’’ dedi.

‘Türkiye’nin Hazineleri’ dijital koleksiyonu, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts Culture Platformu’nda yayınlandı. Koleksiyonda 70’den fazla hikaye, 10 videodan oluşan belgesel ve 17 adet ‘Street View’ çekimi yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle, Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda bin yıllara dayanan mutfak ve kültür mirasından seçkiler Google Arts Culture platformuna taşınarak dijital olarak yayınlandı. Dijital koleksiyonda, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı tarihi eserler, ören yerleri, sanat ve el sanatları, yemek kültürü gibi hem çok bilinen hem de gizli kalmış pek çok değer ön plana çıkarılıyor.

‘Türkiye’nin Hazineleri’ dijital koleksiyonunun detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımlarıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, ’’Bilindiği üzere, ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurt dışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da, ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Platformda bugün itibarıyla yer alacak içeriklerin, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve özellikle ülkemizin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilimizin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedeflerimize destek olacağını ümit ediyorum’’ dedi.

’’Platformu Türk mutfağının öne çıkan unsurlarının yurt dışında tanıtılması için de fırsat olarak görüyoruz’’

Projenin ülke tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, ’’Bu platformu müze ve ören yerlerimiz dışında Türk mutfağının öne çıkan unsurlarının yurt dışında tanıtılması ve markalaşması için de bir fırsat olarak görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi ulusal mutfak kavramı, günümüzde toplumların yumuşak gücü olarak konumlanmış durumda. Bunun yanında ulusal mutfak, turizmin lokomotif bir kuvveti haline de geldi. Uluslararası alanda, hem imaj oluşturma hem de marka haline gelmenin yolu yine mutfaktan geçiyor. Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda, elimizde ne kadar zengin bir potansiyelin olduğunu görebiliriz’’ diye konuştu.

Bakan Ersoy, ’’Anadolu’da binlerce yıla yayılan ve birçok katmana sahip kadim bir tarihimiz var. Türk mutfağı, günümüzde global yeme içme trendlerinin tümüne cevap verir durumda. Özellikle, hızla yükselen vejetaryen beslenme tercihleri için mutfağımız sınırsız seçenekler sunuyor. Bunun yanında, kalan her parça yiyeceğin, bambaşka bir ürüne dönüşebildiği bir mucizeye de sahibiz. Ülkemizdeki iklim çeşitliliğinin ve verimli toprakların sunduğu yüksek bir ürün çeşitliliği de var. İnanıyorum ki, Türk Mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. İşte tüm bu noktalardan yola çıkarak, Türk kahvaltısından çaya, Türk kahvesinden klasikleşmiş Türk mutfağı lezzetlerine kadar onlarca temayı barındıran dijital içerikler, bugün tanıtımını yaptığımız Google Arts and Culture Türkiye Platformu’nda yerini alacak ve böylece Türk mutfağının tüm dünya ile buluşması için yenilikçi bir sayfa daha açılmış olacak’’ şeklinde konuştu.

Google Türkiye Ülke Direktörü Keteloğlu: ’’Ülkemizin güvenle dijitalleşmesi için çalışıyoruz’’

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise ’’Google olarak Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız 2006 yılından bu yana ülkemizin güvenle dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Kurumların, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmeleri ve dijital ekonominin büyümesi için emek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün de sunduğumuz ürün ve hizmetlerle desteklenmesi hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken de önemli bir dijital koleksiyon ile ülkemizin değerlerini Google Arts Culture platformuna taşıyarak hem gelecek nesillere bir hediye bırakmak hem de uluslararası platformda yer alacak bir iş birliği yapmak istedik. Google Arts Culture: Türkiye’nin Hazineleri Dijital Koleksiyonumuzun, kültürümüzün zenginliği ve derinliği de göz önünde bulundurulduğunda daha nice hikayenin yer alacağı dinamik bir koleksiyon haline geleceğine yürekten inanıyoruz” dedi.