Türkiye'nin o kurumunun coğrafi bilgi sistemine ABD'den 'Özel başarı' ödülü

TREDAŞ, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen kullanıcı konferansında, ‘Haritalama ve analitik teknolojilerdeki yenilikçi kullanımı ve altyapı’ alanındaki projesi ile ‘Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Trakya Bölgesi’nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TREDAŞ), saha operasyonlarında konumsal bilgiyi daha iyi yönetmek hedefiyle kurduğu teknolojik sisteme, uluslararası ödül geldi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında sektörün lider kuruluşlarından olan Environmental Systems Research Institute (ESRİ) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen kullanıcı konferansında TREDAŞ, haritalama ve analitik teknolojilerdeki yenilikçi kullanımı ve altyapı (utility) alanındaki projesi ile ‘Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Sisteme geçiş 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisini kullanarak büyük miktarda sayısal veriyi anlama ve karmaşık problemleri çözme konusundaki bu çalışma, Özel Başarı Ödülü ‘nü (SAG) TREDAŞ’a kazandırdı. TREDAŞ, ESRİ Şirketinin geliştirdiği ArcGIS Utility Network yazılımını, saha operasyonlarında etkin olarak kullanmaya başlayarak, sistem geçişini kendi iç kaynaklarıyla 4 ay gibi bir kısa sürede başarıyla tamamladı. ArcGIS Utility Network ile teknolojik alt yapılardaki iyileştirmelere daha hızlı gidilerek, müşteriye sunulan hizmette hız ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.

“Dağıtım şebekemizin dijital ikizini oluşturma ve yönetmede önemli bir adım attık”

Projenin ödüle layık görülmesi nedeniyle büyük bir gurur duyduklarını söyleyen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit BİLGİLİ, “Bu ölçekte bir projeyi kendi iç kaynaklarımızla tamamladık. Konumsal verinin önemi, teknolojik gelişmelerle her geçen gün artmakta. Biz de ArcGIS Utility Network yazılımı ile dağıtım şebekemizin dijital ikizini oluşturma ve yönetme noktasına bu proje ile önemli bir adım attık" değerlendirmesinde bulundu.