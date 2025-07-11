Türkiye'nin oyun sahnesi RE:PLAY ile canlanıyor: İlk durak Ankara

Casper, Intel Core işlemcili Excalibur oyuncu bilgisayarlarını Teknosa mağazaları ve online platformda satışa sundu. RE:PLAY Turnuvası ile Türkiye’yi dolaşacak olan Excalibur serisi, ilk olarak Ankara’da, ardından İstanbul’da oyun tutkunlarıyla buluşacak.

Excalibur, Teknosa ve Intel’in güçlerini birleştirdiği RE:PLAY turnuvası, oyun dünyasının yapımı Forza Horizon ile heyecanlı anlara sahne olacak. İlk etabı 13 Temmuz saat 16.00’da Ankara ANKAmall AVM’de gerçekleşecek olan turnuva, İstanbul’un da aralarında yer aldığı toplam 10 şehirde, hem fiziksel hem de online müsabakalarla devam edecek.

En iyi 10 oyuncu, büyük ödül için kıyasıya bir rekabete girecek

Intel Core ultra işlemcili Excalibur bilgisayarlar üzerinden gerçekleşecek yarışlarda oyuncular, yeteneklerini sergileyerek büyük finale katılma şansı elde edecek. Turnuvanın finali İstanbul’da düzenlenecek ve en iyi 10 oyuncu, büyük ödül için kıyasıya bir rekabete girecek. Kazananlar, farklı ödüllerin sahibi olurken oyun tutkunları için farklı bir deneyim yaşanacak. Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular, Teknosa tarafından hazırlanan özel başvuru sayfası üzerinden kolayca kayıt oluşturabilecek.

Turnuvanın kazananlarına birbirinden değerli ödüller

Birinci olan oyuncu, 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki kazanarak teknoloji alışverişinde avantaj elde edecek. İkinci ve üçüncü sırayı alan şanslı oyuncular ise sırasıyla Intel Core i7 ve Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 modelleriyle oyun deneyiminin keyfini çıkaracak. Ayrıca turnuva boyunca sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivasyon alanları da oyuncuları bekliyor.

RE:PLAY, yalnızca bir oyun turnuvası değil; aynı zamanda oyuncu topluluğunu ve teknolojiyi buluşturan kapsamlı bir platform olmayı hedefliyor.