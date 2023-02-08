Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı.

Kahramanmaraş’ta kaydedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Türkiye’de ulusal yas ilan edilmesinin ardından bayrakların yarıya indirildiği büyükelçiliğe çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi geldi. Başta Azerbaycan olmak üzere, Pakistan, Ukrayna, Kazakistan, Nijerya, Japonya, Slovenya, İngiltere, Irak, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan, Norveç, Filipinler, Arjantin ve Tayland Büyükelçileri taziye defterini imzaladı. Taziye defteri, yarın da açık olacak.