Türkiye'nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor

Bursa’da Türkiye’nin 5 alem ustasından biri olan Rıza Akbalış, 120 yıllık aile mesleğini büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Alemci Akbalış, bu güne kadar Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine alem yaptığını söyledi.

Bursa’da 59 yaşındaki Rıza Akbalış 3 kuşaktır devam eden 120 yıllık aile mesleğini, ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor. Abdal Mahallesi’nde bulunan atölyesinde babasından kalan aletlerle zanaatine devam eden Akbalış, Türkiye’de birçok tarihi caminin alemini onarırken yurt dışına da sipariş üzerine ihracat yapıyor. Genellikle balkan ülkelerinden çok fazla talep olduğunu dile getiren Akbalış, bu güne kadar Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine alem yaptığını söylüyor. Türkiye’de sadece 5 tane alem ustası kaldığını belirten Akbalış, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsesi kalmadığını söylüyor.

Ailecek 120 yıldır alemcilik yapıyorlar

Dedesinin kullandığı malzemelerle dede mesleğine devam ettiğini ifade eden Rıza Akbalış, “Dedemin mesleğini yapıyorum. Dededen babama, babamdan bana üçüncü kuşak olarak geldi. Yaşadığım sürece bu işe devam edeceğim. Artık bu meslek kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Türkiye genelinde bu mesleği 5 kişi yapıyor. Tamamen el sanatı. Çekiçlerle dedemin ve babamın kullandığı takımlarla işime devam ediyorum. Meşakkatli bir iş ama çok da keyif alıyorum, zevkle işime devam ediyorum. Kardeşimle beraber çalışıyoruz. Abi kardeş 180 santimetrelik alemi yapmamız 3 günü buluyor. Tamamen el emeğimizle yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de son 5 alem ustası kaldı

Türkiye genelinde 5 alem ustası kaldığını ve son nesil olduklarını aktaran Akbalış, “Türkiye’de bu mesleği yapan 5 kişi kaldı. Gaziantep’te, Samsun’da, Trabzon’da, Afyonkarahisar’da ve biz yapıyor. Bursa’yı biz temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ulu Cami’nin bütün alemlerini tamir ettim”

Yurtdışından birçok yere alem gönderdiklerini söyleyen Akbalış, Türkiye’de tarihi camilerin alemlerini onardığını da belirtti. Akbalış, “Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına çalışıyoruz. Başta balkan ülkeleri olmak üzere Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan gibi ülkelere sipariş üzerine birçok alem yaptım. Bursa’daki Ulu Cami’nin bütün alemlerini tamir ettim. Ulucami’deki alemle çok eski bir alemdir. Orhan Gazi Cami’de bakım ve onarım çalışması yaptık. Bunlar çok eski camilerdir. Çok keyifle tamir ettim” dedi.

Devam ettirecek kimseyi bulamıyor

Kendisinden sonra mesleğine devam edecek kimse kalmayacağını söyleyen Akbalış, “Çırak arıyorum. Bazen geliyor buraya gençler ama onlar daha çok bilgisayar başında para kazanmak istiyor. Çok meşakkatli bir iş olduğu için durmuyorlar, canları sıkılıyor. Aslında sıkılmasalar ekmek de yerler, benim gibi sanatçı da olurlar. Ama maalesef pek cazip gelmiyor. Okulumu bitirdikten sonra babamın atölyesinde başladım. Babamın çırak ve kalfaları vardı. Ben de işi onlardan öğrendim. 43 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Yaşadığım sürece bu meslekte devam edeceğim fakat benden sonra benden sonra nasıl devam edecek buna çok üzülüyorum. Biz son nesiliz. Kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yapıyoruz. Benden sonra bu meslek kaybolacak buna çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.