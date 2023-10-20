Türkiye'nin tanımının konuşulduğu zirve tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı ve Diploması Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Tanıtımı Stratejileri Zirvesi” birçok bilim insanını bir araya getirdi. Zirvede, Türkiye’nin tanıtımının nasıl yapılması gerektiği konuşuldu.

Dışişleri Bakanlığı ve Diploması Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Tanıtımı Stratejileri Zirvesi” birçok bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu ve Yeni Medya (İngilizce) Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kurt Yılmaz, dezenformasyon ve kültürel diplomasi konularında sundukları bildirilerle zirveye katkıda bulundu.

Dezenformasyonun dış kamuoyunu hedef aldığında kamu diplomasisinin önemli bir boyutu olarak ele alındığını belirten Kutlu, “Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte dönüşen kamu diplomasisi, dezenformasyonun hızla yayıldığı ve doğru bilgiye ulaşmanın hiçbir dönemde olmadığı kadar zor olduğu hakikat ötesi bir çağda dezenformasyonla mücadele çalışma alanlarını Kamu diplomasisi güvenlik politikaları için de hayati bir öneme sahiptir ve bu da, devlet ve devlet dışı aktörlerin uyguladıkları dezenformasyona karşı harekete geçmeyi gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin Tanıtımında Kültürel Diplomasi" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Dr. Gözde Kurt Yılmaz ise kültürel diplomasi kavramını dünyadan ve Türkiye’den güncel örnekler üzerinden açıklayarak, Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında yaptığı faaliyetleri değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında geliştirebileceği stratejilere ilişkin önerilerde bulundu.