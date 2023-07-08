Türkiye'nin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkartılıyor

Bilim insanları Konya’da Neolotik Dönem’in izlerini arayacak. Seydişehir’deki Gökhöyük’te başlayacak kazı çalışmaları ile Neolitik dönemden Demir Çağı’na kadar olan süreç araştırılacak.

Bilim insanların Konya’da Neolotik dönemden kalma izleri araştıracağı haberi arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Seydişehir’deki Gökhöyük’te başlayacak kazı çalışmaları ile Neolitik dönemden Demir Çağı’na kadar olan süreç araştırılacak. Uzun vadeli olarak devam edecek kazıların öncelikli hedefi, Demir Çağı’na ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkındaki önemli bilgilerin elde edilmesi olacak. Konya’daki araştırma ve kazı çalışmalarıyla beraber Türkiye’de bu yıl gerçekleştirilecek arkeolojik kazı ve araştırma sayısının yıl sonunda 750’ye ulaşması bekleniyor.

“Sobesos Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başlıyor”

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yer alan Sobesos Antik Kenti’nde de uzun süre ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlanacak. Denizli Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda ise restorasyon ağırlıklı çalışmalara 2023’ün ikinci yarısında da devam edilecek.

Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa’da başlatılan ve 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla devam edecek. Türkiye’nin birçok antik kentindeki kazı çalışmalarının yanı sıra kentlerin ayağa kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülecek.

“250 yabancı bilim insanı Türkiye’de araştırma yapacak”

Türkiye’de, 2023 yılında 12 aylık olarak sürdürülecek arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 144 olacak. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da 140’a yakın arkeolojik yüzey araştırması yapılacak. Türkiye genelinde sürdürülecek çalışmalar ile 39 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması; yabancı bilim insanlarının başkanlığında Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. 2023 yılı kazı ve yüzey araştırmalarına 20’nin üzerinde ülkeden 250 civarında yabancı bilim insanı bilimsel iş birliği çerçevesinde katılım sağlayacak.

Anadolu’nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi ise bu yıl başlatılacak bir diğer çalışma olacak. Türkiye’de bulunan kaya anıtları ve yazıtları çalışma kapsamında kataloglayacak, 3D taramaları yapılarak kayıt altına alınacak. Türkiye’deki Türk-İslam Dönemi’ne ait mezarlık, mezar taşları, kitabeler ve yazıtların kataloglaması, 3D taraması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik başlatılan çalışmalar ise devam edecek.