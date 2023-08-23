Türkiye'nin ücretsiz ilk tarım lisesinde kayıtlar başladı

Silivri Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’deki ücretsiz ilk tarım lisesi olan Özel Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2023-2024 eğitim yılı kayıtları başladı. Türkiye’de özel okullarda tercih listelerinde yer alan lisede kayıt dönemi 8 Eylül 2023 Cuma günü sona erecek ancak nakille okula gelişler, toplamda 72 olan öğrenci kontenjanı dahilinde yıl boyunca devam edecek. Gümüşyaka Mahallesi’ndeki Özel Tarım Lisesi, öğrencilere öğrenim süresi boyunca ücretsiz eğitim sağlıyor. Erasmus projeleriyle öğrencilerine dünyanın dört bir yanında tarım eğitimi alma imkânı sunan Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim programı, geleneksel tarımın yanı sıra modern tarımın tüm gereksinimlerini de kapsıyor. Tüm liselerde olduğu gibi ortak ders saati çizelgesinin uygulanmasıyla birlikte 9. sınıfta 9 saat, 10. sınıfta 14 saat, 11. sınıfta 17 saat Tarım Alanı dersi, 12. sınıfta ise 3 gün İşletmelerde Beceri Eğitimi ve 2 gün okulda kültür derslerinde eğitimler veriliyor.

ÖZEL TÜRAM LİSESİNDE YOK YOK!

Lisede 24 kişilik 15 derslik, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyesi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Uygulama Atölyeleri, Spor Salonu, Kütüphane, Sağlık Odası ve İbadethane bulunuyor. Bahçesinde zirai aletler için depo alanı ve küçük sera alanları oluşturulacak tarım lisesinde, öğrenciler uygulama alanı olarak Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezini kullanıyor. Toplam 423 kontenjanı bulunan Özel Tarım Lisesi için, e-okul üzerinden nakil tercihi yapılabileceği gibi, bilgi ve kayıt işlemleri için 0537 637 03 74 numaralı telefondan bilgi alınabilir.