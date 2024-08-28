Türkiye'nin vergi rekortmenlerinde ilk üç belli oldu

Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk üç sırada yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılına ilişkin vergi rekortmenlerini açıkladı. İlk üç sırada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç yer aldı. 2023’te gelir vergisinde rekortmen Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 1,95 milyar TL’lik tahakkuk ile ilk sırada yer aldı. İkinci ise iş insanı Haluk Bayraktar oldu. Haluk Bayraktar’ın 2023’te tahakkuk eden vergisi 1,68 milyar TL oldu. Üçüncü sırada Rahmi Koç geldi. Rahmi Koç’un tahakkuk eden vergisi 480 milyon TL olarak kaydedildi.