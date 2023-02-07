Türkiye'nin yangında seferber olduğu Manavgat, depremzedeler için tek yürek

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinin ardından Türkiye’nin yardım seferberliği ilan ettiği Manavgat, önceki gün yaşanan depremin ardından depremzedeler için yardımda yarışıyor.

Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için Manavgat Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Manavgat Şubesi iş birliğiyle yardım kampanyası başlatıldı. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) depolarında oluşturulan koordinasyon merkezinde toplanan yardımlar, ayrıştırılarak kolilendikten sonra tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Manavgat’ta yakın zaman önce Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketi yaşanmış, Türkiye genelinde yangından zarar gören vatandaşlar için yardım seferberliği ilan edilmişti. Felaketin acısını yakın zamanda yaşayan Manavgat halkı, depremzedelere yardım için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Gelen yardımlar arasında bebek bezi, bebek maması, ısıtıcı, battaniye, kışlık giyecekler, gıda maddelerinin yoğun olduğu gözlenirken; bazı firma ve vatandaşların yüklü miktarda yardım malzemesi alıp koordinasyon merkezine getirdiği görüldü.

Koordinasyon merkezi yetkilileri, Manavgat’tan 1 gün içerisinde yardımseverlerin getirdiği malzemelerden oluşan 8 tırın deprem bölgesine hareket ettiğini belirtti.