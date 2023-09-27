Türkiye'nin yeni kültür rotası 'Myrleia' oldu

Mudanya’da , kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası, “Rota Myrleia” adıyla Türkiye’nin yeni “kültür rotası”ilan edildi.

Mudanya Belediyesi’nin ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için “Rota Myrleia” adı altında çalışmalarını tamamladığı “İnanç, Yürüyüş, Bisiklet ve Trekking” rotaları,Bursa Valiliği’nin oluru ile kültürel maksatlı rota ilan edildi. 2700 yıllık bir geçmişe sahip olan Mudanya’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası, Turizm maksatlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Bu çerçevede 20 kilometrelik Yürüyüş Rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere SahiliEsence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanından oluşuyor.

31,6 kilometrelik Bisiklet Rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahilini,17 kilometrelik Trekking Rotası ise

Kumyaka Ayastafoni mevkii, Kumyaka Kirya mevkii, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkii, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkii, Kumyaka köy meydanını kapsıyor. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos heykeli,Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak heykeli ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik güzergah ise İnanç Rotası olarak kabul edildi.

2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz koordinesinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin danışmanlığında hayata geçirdiğimiz bu proje çerçevesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve Meclis Turizm Komisyonumuzun da katkılarıyla Mudanya’nın değerlerini ortaya çıkardık. Rota Myrleia ile tüm tarih ve doğaseverleri Mudanyamızda keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Rotanız, Myrleia olsun” ifadelerini kullandı.