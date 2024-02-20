Türkiye'nin yeni kültür sanat kanalı 'Biletinial Artı' yayında

Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş online biletleme platformu Biletinal’ın yeni YouTube kanalı Biletinial Artı yayın hayatına başlıyor. Tiyatro ve sinema gündeminden doyurucu içeriklerin yer alacağı Biletinial Artı, sanatçıların konuk olacağı programlarla hem güncel hem zamansız sanat sohbetlerinin yeni adresi olacak.

Tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ile sinema eleştirmeni Onur Kırşavoğlu’nun hazırlayıp sunduğu tiyatro ve sinema temalı programlar seyirci karşısında olacak. İstanbul’un farklı tiyatro sahnelerinde oyun sonrası seyirci karşısında gerçekleştirilen tiyatro söyleşileri #bibuluşma’lar her hafta Biletinial Artı’da yer alacak. İlk kez yarın seyircilerle buluşacak kanalın ilk konuğu Afife Tiyatro Ödüllü oyun "III. Richard: Niçin Yaptım"ın başrol oyuncusu Hakan Gerçek olacak. Fişekhane, Moda Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne’de gerçekleştirilen #bibuluşma sohbetleri Biletinial Artı’da da YouTube seyircisiyle buluşacak.

Kanalda önümüzdeki günlerde ayrıca #biyönetmen, #bioyuncu, #bitasarımcı başlıklı programlarda, tiyatro dünyasının farklı alanlarında üretim yapan isimlerle kısa sohbet programları yer alacak.

Yönetmen buluşmaları, oyuncu röportajları, set ziyaretleri, quiz show’lar, tematik söyleşiler, haftanın filmleri ve galalardan özel görüntüler Biletinial Artı kanalında olacak. Sinema kategorisinde yayında olacak ilk video ise usta gazeteci Umur Talu’yla "All the President’s Men" filminin gösterimi üzerine yapılan söyleşi olacak.