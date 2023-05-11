Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Selimiye ile buluştu

Edirne’de Selimiye Meydanı’nda görücüye çıkan Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

İlk olarak Kırklareli ve Tekirdağ’da sergilenen Togg, Keşan ilçesinin ardından Edirnelilerin beğenisine sunuldu. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık engelliler haftası dolayısıyla düzenlenen programın ardından öğrencilerle birlikte Togg aracı ile şehir turu yaptı. Daha sonra Selimiye Meydanı’na gelen Vali Kırbıyık, aracı heyecanla bekleyen vatandaşları selamladı. Büyük heyecan ve coşkuyla Türkiye’nin yerli otomobili Togg aracını bekleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Selimiye Meydanı’nda sergilendi. Bazı vatandaşlar selfie çekerken, bazıları ise yakınlarını görüntülü arayarak heyecanını paylaştı.

"Özel plakası ve geçmişten geleceğe konseptiyle sergilendi"

Selimiye Meydanı’nda gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirnelilerin Togg ile tanıştığını ve özel plakasıyla birlikte şehrin fetih edildiği plakayla beraber geçmişten geleceğe konseptiyle Selimiye’nin gölgesinde sergilendiğini söyledi. Selimiye’nin ecdadın bıraktığı muhteşem eserin gölgesinde günümüz teknolojisinin ulaştığı en üst zirvelerden birisi olan yerli ve milli teknolojisi Togg’un gurunu yaşadıklarını söyleyen Vali Kırbıyık, yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

"Yakın zamanda kamu araçları olarak da kullanmaya başlayacağız"

Sabah Keşan’a giderken ve dönerken de arabanın ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olduğunu gördüklerini aktaran Vali Kırbıyık, "Gerek motor gücü gerek sahip olduğu teknik donanımlar hepimiz açısından büyük bir gurur vesilesi oldu. Türk milleti gerçek anlamda bir işi istediği zaman ve bu hedef doğrultusunda birlik ve beraberlik çalıştığı zaman başaramayacağı bir şey yok. Bunu İHA’da ve SİHA’da daha önce gördüğümüz örneklerini olduğu gibi bu araçta inşallah doğru bir zamanda üretilmiş hepimizin gurur duyabileceği bir eser olmuş. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu bir tanışma inşallah Edirne caddelerinde gezen Togg sayılarının arttığını göreceğiz. Yakın zamanda Edirne Valiliği başta olmak üzere kamu araçları olarak da kullanmaya başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların bir sıra dâhilinde kuraları çıktıkça alacağını söyleyen Vali Kırbıyık, Edirne’ye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Togg’un Avrupa yoluna ilk adımını attığını söyleyen Vali Kırbıyık, aracın ilk önce Edirne’de daha sonra Balkanlarda ve Avrupa’da uluslararası tüm rekabet şartlarında olacağını ifade etti. Edirne kırmızısı olarak bir girişimler olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, Edirne kırmızısının bu araca çok yakışacağını söyledi.