Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Silivri’de

Ülkenin pek çok noktasında vatandaşlarla buluşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) T10X modeli, Silivri’de de görücüye çıktı. Kaymakamlık arkasında sergilenen araca Silivrililer yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve milli otomobil TOGG’u yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ak Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk “TOGG’u ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Tabi ki bunun yanında elini taşın altına koyan 5 babayiğidi de unutmamak lazım. Allah onlardan razı olsun. Devlet ve milletimiz için daha ileri inşallah bizlere nasip olur.” dedi.

