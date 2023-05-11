Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sultangazi'de

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u teslim aldı. Direksiyona geçen Başkan Dursun, ilçede gezerek vatandaşlarla özçekim yaptı.

Yerli ve milli otomobil Togg’un dağıtımları sürerken, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun makam aracı olarak kullanacağı otomobili teslim aldı. Direksiyona geçen Başkan Dursun, ilçede tur attı. Milli otomobili Togg’u gören vatandaşlar ise özçekim yaptı. Sultangazi Belediyesi hizmet binası önünden gezintiye çıkan Başkan Dursun, ’’Yerli ve milli Togg ilçemize hayırlı olsun. Togg Sultangazi’ye yakıştı mı, bence yakıştı. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz, emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Harika bir araç olmuş, konforu çok iyi, bütün donanımları çok iyi. Her şeyi ile mükemmel bir araç olmuş. Sürüşü de çok rahat, çok konforlu. Elhamdülillah Sultangazi’ye gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun Sultangazi’ye diyoruz. Bu Sultangazi’nin malı oldu artık. Makam aracı olarak kullanacağız’’ dedi.

Ardından yanına gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Dursun, yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.