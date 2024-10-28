Türkiye'nin yerli ve milli denizaltı tasarımı STM500

Türkiye’nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk yerli milli denizaltı tasarımı STM500’ün mukavim tekne test üretimi tamamlandı. Bu sayede bir savaş denizaltısının test blokları, sivil tersanede ilk kez yerli olarak üretilmiş oldu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “STM500’ü çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip ülkemizi dünya da kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen nadir ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye milli denizaltı üretim yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. STM mühendisleri tarafından dizayn edilen Türkiye’nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk yerli ve milli denizaltısı STM500’ün, mukavim tekne test üretimi, kalite test süreçlerini de içerecek başarı ile tamamlandı. Tamamen yerli altyapı ve imkanlarla bir savaş denizaltısının test blokları, Türkiye’de ilk defa sivil sanayide yerli olarak üretilmiş oldu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yerli imkanlarla üretilen denizaltıyı anlattı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Denizaltı konusu gerçekten zor bir konu. Baktığınızda uzay aracıyla aynı komplekse sahip bir ürün. Dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp geliştirebilen ülke sayısı gerçekten çok çok az. STM denizcilik alındaki faaliyetlerine Deniz Kuvvetlerimizin sahip olduğu AY Sınıfı denizaltı modernizasyonu ile başladı ve iki denizaltıyı modernize etti. Donanmamızın Preveze ve Gür Sınıfı denizaltıların modernizasyonunda lider yüklenici olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pakistan’ın sahip olduğu Fransız denizaltıları modernize ediyoruz. Donanmamızın en modern denizaltısı olan Yeni Tip Denizaltı, Reis Sınıfında da kritik yerlileştirmeler yaptık. Çok ciddi bir bilgi birikimi oluştu STM’de. O sayede biz STM500 adını verdiğimiz ilk yerli ve milli denizaltının tasarımını tamamladık. Bir taraftan özellikle sivil sektörde denizaltı inşa edilebilmesine yönelik yetkinliklerin oluşmasına yardımcı olamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da STM500 projelendirmeye çalışıyoruz. STM500 çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip ülkemizi dünya da kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen nadir ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz.