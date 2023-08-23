Türkiye'nin YKS şampiyonları Medipol Üniversitesi'nde tıp okuyacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de şampiyon olarak derece yapan öğrenciler Medipol Üniversitesi’nin Uluslararası Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ni tercih etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de şampiyon olarak derece yapan öğrenciler Medipol Üniversitesi’nin Uluslararası Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ni tercih etti. YKS sayısal birincisi Namık Emre Acar, bilim olimpiyatında dereceye giren Dilara Altundağ ve Sude Filiz Diren ile YKS’de büyük başarı elde eden Emirhan Başer, Serra Aygın, Atanur Uludağ, Feyzanur Kırlak, Ebrar Özyalvaç, Zeynep Öz ve Zeynep Karakoca, yüzde 100 burslu olarak üniversite eğitimi için Medipol Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sadece 10 öğrencinin kabul edildiği Uluslararası Tıp Fakültesi’ni tercih etti.

İlk 6 ay Türkiye’de sonraki 6 ay ise yurtdışında İngilizce eğitimi alacak olan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca dünyanın önemli üniversitelerinde staj da yapabilecek. Normal tıp eğitiminin dışında araştırmacı hekim yetiştirmeyi hedef edinen üniversite bünyesinde öğrenciler tıp fakültesi okurken aynı zamanda mühendislik bölümlerinde çift ana dal (ÇAP) programına katılabilecek.

Bunun dışında YKS’de önemli dereceler elde ederek ilk yüze giren çok sayıda öğrenci de Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih etti. YKS’de Türkiye birincisi olan 6 Şubat Depremine memleketi Kahramanmaraş’ta yakalanan sonrasında da Adana’ya taşınan Esma Koçoğlu ile YKS eşit ağırlık birincisi Emre Ekici, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Öğrencilerin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması adına büyük destekler veren Medipol Üniversitesi dereceye giren öğrencilerine kampüs içindeki yurtlarda tek kişilik odalarda ücretsiz olarak kalma imkanı da sunuyor.

Öğrencilerin kazandığı başarılar sebebiyle üniversitede program düzenlendi. Programa Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran ile fakülte dekanları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Ömer Ceran, “Bugün, iftihar ettiğimiz şampiyonlarımızı onurlandırmak için toplandık. Sözü onlara bırakmadan önce Medipol’e dair birkaç hususa değinmek istiyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi ilk olarak 2010 yılında öğrenci kabul etti. Bugün geldiğimiz noktada ise 12 fakülte, 1 Yüksekokul, 4 MYO, 3 enstitü dahilinde 300’ü aşkın programda eğitim öğretim vermekteyiz. 40 bini aşkın öğrencimiz ile Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz. Genç bir üniversite olarak sayısal büyüme gayemize ulaştık. Şimdi amacımız niteliksel gelişime odaklanarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak” dedi.

“Uluslararası Üniversitelerde staj imkanı”

Prof. Dr. Ömer Ceran, “YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, mütevelli heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2.yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlıyor, Harvard ve MIT gibi bu alanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek, böylece yarının Aziz Sancar’larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu çabalarımız sonuç vermeye başladı. Öğrencilerimiz ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan İsviçre’ye, İtalya’dan İspanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada staj ve araştırmacı olarak dünyanın en saygın üniversitelerinde çalışma imkânı buldu.

“Gerçekten çok şaşırtıcı oldu benim için”

YKS birincisi Emre Ekici, “Eşit Ağırlık alnında bu yıl üniversite sınavında Türkiye 1’incisi oldum. Aynı zamanda sayısal alanda da 50’inci oldum. Sonrasında İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’ni tercih ettim. Ders çalışırken aslında benim belli bir bölüm veya üniversite hedefim yoktu. Daha çok potansiyelimi gerçekleştirmek için çalışıyordum. Sınavım iyi geçmişti ancak birincilik beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırtıcı oldu” diye konuştu.

“Tıp fakültesinde okumak, depremde hayatını kaybeden arkadaşımla ortak hedefimizdi”

Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan ve yılmadan çalışarak YKS’de birinci olan Esma Koçoğlu ise “2023 YKS ek puanı TYT Türkiye birincisiyim. Liseyi Kahramanmaraş’ta okudum. Buraya Adana’dan geliyorum. 9. sınıftan itibaren çok düzenli çalıştım. Hocalarımla sürekli iletişim halindeydim. 12. sınıfın ikinci döneminde depremden sonra bir süre çalışmalarıma ara vermek zorunda kaldım. Öncesinde yeterince çalıştığım için bu eksikliği gidermem kolay oldu. Sınava kalan son aylarda da çalışmalarımı daha da arttırarak bu başarıyı elde ettim. Deprem sonrası derslere dönmemde ise hem öğretmenlerimden aldığım psikolojik destek hem de hedefime kitlenmiş olmam etkili oldu. Kahramanmaraş’ta oturuyorduk. Evimiz ağır hasar aldı. Sınıf arkadaşım da tıp fakültesinde okumak istiyordu. Ancak depremde vefat etti. O bu hedefini gerçekleştiremedi. Ben hem onun adına hem de kendi adıma bu hedefi gerçekleştirmek istedim” dedi.