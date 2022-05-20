Türkiye ödüllü plajlarıyla dünyanın zirvesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta Türkiye’nin, 2022 yılında da zirvedeki yerini koruduğunu ve ödüllü plaj sayısını bu yıl yine artırdığını bildirdi.

Türkiye’nin, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3’üncü ülkesi olarak, 2022 yılında da yerini başarıyla koruduğunu belirten Bakan Ersoy, ödüllü plaj sayısının 531’e yükseldiği müjdesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2023 yılında plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya ve Muğla’da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrağın dalgalanacağını vurgulayan Bakan Ersoy, Bakanlığın yaptırdığı Antalya’da 5, Muğla’da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını söyledi.

İznik Gölü İlk Mavi Bayrağına Kavuştu

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı bu sene 531’e ulaştı.

Türkiye’de bu yıl 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bursa’daki İznik Gölü’nde bulunan İnciraltı Halk Plajına da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 229’a, Muğla’da 111’e, Mersin’de 11’e, Kırklareli ve Sakarya’da 2’ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van illerinde ise geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Antalya’da Kültür ve Turizm Bakanlığının Lara 1 ve Lara 2 Halk Plajları ile yine Bakanlığa ait Manavgat, Beldibi ve Çamyuva Halk Plajları bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajlar arasında yer aldı. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İçmeler Halk Plajı da bu yıl Mavi Bayrağın dalgalanacağı plajlardan oldu.

Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal koordinasyonu için kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) http://www.mavibayrak.org.tr/ internet adresinden 2022 yılı ödüllerine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.