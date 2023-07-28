Türkiye Şampiyonasında Bilecik rüzgarı esti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Bilecik rüzgarı esti.

Kars’ta düzenlenen, 65 ilden toplam 800 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Bilecikli sporculardan Ahmet Salih Akcan ve Farah Sina bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiler. Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan müsabakalarda Ahmet Salih Akcan 40 kilogramda toplam 45 rakibini geride bırakıp Türkiye 3’üncüsü Farah Sina ise toplam 40 rakibini geride bırakıp Türkiye 3’üncüsü olma başarılarını gösterdiler.

Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Şampiyonasında derece yaparak Boks sporunda bizlere bir başarı daha kazandıran, emeklerinin karşılığını alıp önemli bir başarı gösteren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.