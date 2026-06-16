Türkiye Şampiyonu Öğrenciden Kaymakam Toğan'a Ziyaret

Akıl ve Zekâ Oyunları Türkiye Finalleri’nde Motif oyununda Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Gazi İlkokulu öğrencisi Melek Sare Uzunoğlu, Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ümit Yılmaz, Gazi İlkokulu Müdürü Şendoğan Çorbalık ve sınıf öğretmeni Hülya Demirci de eşlik etti.

Türkiye finallerinde elde ettiği şampiyonlukla ilçeye gurur yaşatan başarılı öğrenci, ziyaret sırasında Kaymakam Toğan ile bir araya gelerek başarısını paylaştı. Kaymakam Toğan, elde ettiği dereceden dolayı Melek Sare Uzunoğlu’nu tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.