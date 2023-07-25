Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna Milli gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 63 kilogramda mindere çıkan başarılı güreşçi, Milli Takım bünyesinde İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna Milli gurur
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Bursa’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 63 kilogramda mindere çıkan başarılı güreşçi, Milli Takım bünyesinde İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Mükremin Aktaş, bir şampiyonluğa daha adını yazdırmayı başardı. Bursa’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na katılan başarılı güreşçi, 63 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçlarla birlikte Milli Takıma katılmaya hak kazanan Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkeyi temsil edecek.