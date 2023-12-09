Türkiye şampiyonunun gözü Paris'teki dünya şampiyonluğunda

Bursa’da 13 yaşından beri kuaförlük yapan Turgut Özdemir, Paris’te düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil edecek.

Türkiye’de ilk defa organize edilen OMC Türkiye Legend Star’da, yüzlerce kuaförün arasından ‘Klasik Erkek Saç Kesimi’nde liderliği Bursa’ya getiren 30 yaşındaki Turgut Özdemir, şimdiki hedefinin ise 2024 yılında Paris’te düzenlenecek şampiyonada kupa kaldırmak olduğunu açıkladı. Yaklaşık 17 yıldır kuaförlük yapan Özdemir, yaklaşık 80 ülkeden katılacak olan kuaförler arasında Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil edeceği için gururlandığını söyledi. Özdemir, “OMC, resmi olarak 76 yıldır faaliyet gösteren, dünya modasına yön veren, 80 ülkede 2 milyondan fazla üyesi olan, dünyanın en yetenekli kuaförlerini bir araya getiren bir organizasyon. Türkiye’de 2 yıldır resmi olarak faaliyet gösteriyorlar. Ancak bu sene ilk defa yarışma düzenlendi. Türkiye’nin 4 bir yanından katılım sağladığı yarışmada, kuaförler yeteneklerini sergilerken, çeşitli sahne şovları ve eğitimler de yer aldı. El becerim ve yaptığım kesimle ‘Klasik Erkek Saç Kesimi’nde Türkiye şampiyonu oldum. Bursa’ya şampiyonluk kupasını getirdim” dedi.

"Hedef Paris’te dünya şampiyonluğu"

Şimdi ise hedefinin 2024 yılında Paris’te düzenlenecek olan dünya şampiyonası olduğunu belirten Özdemir, “Paris’teki yarışmada 80 ülkenin şampiyonu yer alacak. Herkes şampiyon olmak, kürsüye çıkmak için bir biriyle kıyasıya yarışacak. O tarihe kadar kendimi daha da geliştirerek şampiyon olarak döneceğim. Türkiye’yi ve Bursa’yı dünya çapında temsil edeceğim için hem heyecanlı hem de gururluyum” diye konuştu.