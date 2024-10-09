Türkiye Satranç Federasyonu'nda başkanlığa Fethi Apaydın seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 6. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak girilen seçimde Fethi Apaydın yeni başkan oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 6. Olağan Genel Kurulu 155 delegenin katılımıyla Ankara Green Park Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanının seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetleme Kurulu raporları okundu. Divan başkanlığını Mithat Ertaş’ın yaptığı olağan genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu ibra edildi.

İlk kez 5 Kasım 2012 tarihindeki genel kurulda TSF başkanlığına seçilen ve 12 yılda Türk satrancındaki büyük değişimin mimarı olan Gülkız Tulay, başkanlığa veda etti. Olağan genel kurulda TSF başkanlığı için Fethi Apaydın tek aday olarak katıldı. Oylamada geçerli 149 oyun 135’ini alan Fethi Apaydın, TSF’nin yeni başkanı oldu.

TSF Yönetim Kurulu; Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük’ten oluştu.

Türkiye’de santranca büyük katkılar sağlayan Gülkız Tulay da onursal başkanlığa seçildi.

Gülkız Tulay: “Türk satrancı Dünya’ya ve Avrupa’ya damga vurdu”

TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay, 6. Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, satranç yolculuğunun 27 yıl sürdüğünü, 2004 yılında davetle geldiği TSF’ye yönetici olarak adım attığını söyleyerek, “Bugün; inanın ki değişen sadece Türk satrancı değil, sadece rakamlar değil, ülkemizin geleceği de aynı zamanda. Bu yolu sizlerle birlikte yürümekten, tarihe geçen ilklere, zaferlere, çok özel projelere imza atmaktan, çocuklarımızın hayatına dokunmaktan, ‘Türk satrancı gelecekte dünyayı domine edecek’, ‘Türk satrancının geleceği yıldızlarıyla daha parlak olacak’ dedirtmekten çok mutluyum. Türk satrancı dünyaya ve Avrupa’ya damga vurdu. Çok özel, çok anlamlı, yıldızlı bir başarı hikayesine imza attık. Türkiye’ye satrancı çok sevdirdik” dedi.

Fethi Apaydın: "Sahada yaşadıklarımıza bakarsak işimiz zor"

Genel kurulda TSF başkanlığına seçilen Fethi Apaydın da yaptığı konuşmada, “İşimiz zor, çünkü çok büyük destek aldık. Sahada yaşadıklarımıza bakarsak işimiz zor. Çünkü basında satranç başarılarımızı gururla takip ettiğimiz dönemde iyi olan işleri daha iyi yapmak zorundayız. Aldığımız sorumluluk duygusuyla motive olmaya hazırız. 12 yıl boyunca camiamız için çalışan, ailesinden ayrı kalan yeniden aday olmayacağı halde sponsor görüşmelerini devam ettiren Gülkız Tulay ve yönetimine, satranca emek vermiş herkese çok teşekkür ediyorum. Sürekli iletişim halinde olduk, güçlü saha çalışması yaptık" ifadelerini kullandı.

"Engelli sporcularımızın satranca olan bağlılığına değer veriyoruz"

Eğitim kulüpleri ne kadar iyi olursa satrancın o kadar gelişeceğini vurgulayan Apaydın, “Bugün A Milli Takımlarımızda başarılarını takip ettiğimiz sporcularımız bu eğitim merkezlerinin bir parçasıydı. Kadın Milli Takımımıza kısa ve uzun vadeli programlar hazırladık. Alt yapıyla ilgili yaptığımız bu program milli takımı destekleyecektir. Doğu bölgesinde yapacağımız çalışmalar için heyecanlıyız. Engelli sporcularımızın satranca olan bağlılığına değer veriyoruz. Antrenörlerimize destek vereceğimizin sözünü veriyoruz. Onursal Başkan Gülkız Tulay’ın değerli tecrübelerinden faydalanarak var gücümüzle çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.