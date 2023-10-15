Türkiye Satranç Turnuvası, bu yıl Tuzla'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleşiyor

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası, bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak gerçekleştirildi. Yedinci kez düzenlenen turnuva, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla farklı illerden oyuncuların da dahil olduğu bir organizasyonla başladı. Turnuva açılışını gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin sosyalleşebilmeleri ve kendilerini deneyebilmeleri için bu oyunların hayatlarında yer almasını, mesleklerinde veya karşılarına çıkacak problemlerde stratejik düşünmelerini geliştirmelerini umuyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 81 ilden satrançseverlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu’nun destekleri ile başladı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu’nda 2 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı. Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuva, 10 kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresinde 6 tur UKD olarak tasarlandı. Şampiyonayı Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcuların yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Turnuvanın açılışını yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sporcularla sohbet ederek, başarılar diledi. Başkan Yazıcı’nın ilk hamleyi yapmasıyla turnuva başladı. Ayrıca Başkan Yazıcı bir chat master oyuncusu ile açılış maçı yaptı.

“Satranç çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri çok kıymetli”

Açılışta konuşan Başkan Yazıcı, “Tuzla 7’nci Satranç Şampiyonası’ndayız ve bugün ilk hamleyi yaparak turnuvamızı başlattık. Satrancın gençlerimiz ve çocuklarımız arasında yayılmasını çok istiyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri çok kıymetli. Gençlerimizin sosyalleşmeleri ve kendilerini deneyebilmeleri için önemli olan bu oyunların mesleklerinde ya da karşılarına çıkacak problemlerde stratejik ve analitik düşünmelerini geliştirmesi amacıyla hayatlarında olmasını arzu ediyoruz. Satrançta da böyle önemli bir özellikle gördüğümüz için Tuzla Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu iş birliğinde güzel bir organizasyon yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, gençlerimize de başarılar diliyorum. Türkiye’deki tüm chat masterları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biraz önce chat masterımızla bir oyun oynadık. Oynadığımız oyunda yenilmeden zamanında terk etmeyi bildim. Türkiye’de uluslararası chat master oyuncularının çıkması da artık bizim geleceğe dair önemli başarılar için hazır olduğumuzu da gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Baba oğul turnuvaya katıldık”

Oğlu ile yarışmaya katılan Mesut Akın (36), “Satranç ile ortaokulda tanıştım fakat profesyonel şekilde oynamıyordum. Oğlum satranca ilgi duymaya başladı ve lisanslı sporcu oldu. Çocuklarımızın ilgi alanlarıyla ilgilenmemiz lazım ki bir yerlere gelebilsinler. Benim satranç serüvenim bu şekilde başladı, şimdi baba oğul turnuvalara katılıyoruz. Turnuvanın ilk turunu ben kazandım, güzel geçti. Spor oldu benim için, amacım zamanımı boşa değil de spor aktiviteleri ile geçirmek. Çocuğumu yönlendirmek için de örnek olmaya çalışıyorum. Buradaki turnuvaya ilk defa geliyoruz. Tuzla Belediyesi’ne çok kapsamlı ve büyük bir turnuva yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çocukların yanında biz de katılma şansı bulduk. Baba oğul katılmış olduk. Başkan devamının olacağını da söyledi, şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Güzel oynadığımı düşünüyorum, rakiplerime başarılar diliyorum”

15 yaşındaki Yasar Aydoğdu da, “Satranca küçüklüğümden beri ilgim var, turnuva geçmişimde bulunuyor. 1078 UKD’yim. En son geçen yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde turnuvaya katıldım. Güzel oynadığımı düşünüyorum, rakiplerime başarılar diliyorum. Uzun zamandır TSF İstanbul etkinlik takvimini takip ediyorum, Tuzla’yı gördüğümde çok mutlu oldum ve hemen başvurdum. Burada olduğum için ayrı bir sevinçliyim” dedi.

“Organizasyonun ne kadar büyük ve kaliteli olduğunu gösteriyor”

Kadıköy’den kızını turnuvaya getiren Uğur Karadeniz, “Kızım Öykü Karadeniz 9 yaş grubunda mücadele ediyor. Kızım 2 yıldır satranç oynuyor ve bu oyunun kızımın okuldaki başarında da etkili olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir organizasyon yapılmış. Değişik illerden gelenler de var. Bu da organizasyonun ne kadar büyük ve kaliteli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.