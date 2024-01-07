Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 73 - A. Efes: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı A. Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 73 - A. Efes: 83
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı A. Efes’e 83-73’lük skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bursaspor: Young 13, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Brown 7, David Mutaf 6, Metin Türen 4, Hamilton 12

A. Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1. Periyot: 27-21 (Bursaspor lehine)

Devre: 41-41

3. Periyot: 53-63 (A. Efes lehine)