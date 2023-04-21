Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 79 - Merkezefendi Belediyesi: 72

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 79 - Merkezefendi Belediyesi: 72
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket’i 79-72 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Polat Parlak xx, Erhan Gürsel xx

Fenerbahçe: Hayes-Davis xxx 24, Melih xxx 20, Motley xxx 17, Pierre xx 10, Dorsey x 5, Şehmus x 3

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

Merkezefendi Belediyesi: Andrew xxx 21, Harrison xx 12, Johnathan xx 12, Nikolaos xx 9, Muhammed x 8, Ayberk x 6, Tomazs x 4

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-38 (Merkezefendi Belediyesi lehine)

3. Periyot: 50-58 (Merkezefendi Belediyesi lehine)