Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 95 - Beşiktaş: 80
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. hafta maçında Beşiktaş Emlak Jet'i 95-80 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine imza attı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 21. hafta maçında Beşiktaş Emlak Jet’i 95-80 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine imza attı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Köseoğlu xx
Fenerbahçe: Nigel Hayes xxxx 30, Carsen Edwars xxx 14, Melih Mahmutoğlu xxx 10, Şehmus Hazer xx 9, Tarık Biberoviç xx 7, Johnathan Motley xx 7, Marko Gudiriç xx 7, Tonye Jekiri xx 6, Scottie Wilbekin x 5,
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Beşiktaş: Jordan Usher xxx 22, Allerik Freeman xx 16, Parker Jackson-Cartwright xx 14, Michal Aniol Sokolowski xx 8, Burak Can Yıldızlı x 6, Isaiah Whitehead x 5, Akif Güven x 4, Ömer Can İlyasoğlu x 2, Samet Yiğitoğlu x 2, Yiğit Onan x 1
Başantrenör: Yağızer Uluğ
1. Periyot: 25-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)