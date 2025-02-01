Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 88 - Galatasaray: 83
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Tofaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 88-83 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Tofaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 88-83 mağlup etti.
Salon: Tofaş
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Tofaş: Reed 29, Alex Perez 11, Yiğitcan Saybir 17, Uros Trifunovic 11, Bankston 10, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Cem Küçüközkan, Gauzin 2, Pasecniks 2, Ali Taşkın
Başantrenör: Orhun Ene
Galatasaray: Michael Young 11, Tyrone Wallace 16, James Palmer 8, Angel Delgado 9, Göksenin Köksal 4, Livingston 15, Blumbergs 7, Ebuka Rufus Izundu 8, Buğrahan Tuncer 5
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 31-25 (Tofaş lehine)
Devre: 52-41 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 67-58 (Tofaş lehine)