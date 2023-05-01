Türkiye Solu'nun kronolojik tarihi yazıldı

Gazeteci yazar Hüdavendigâr Onur’un kaleme aldığı “Türkiye Solu Kronolojisi” adlı eseri Post yayınlarından çıktı. 1845 yılından başlayan kronolojik çalışma 23 Mart 2023 tarihinde sona eriyor. Kitapta partiler, siyasal olaylar, önemli yayın organları gibi birçok konu hakkında bilgiler yer alıyor.

“Türk Sağı Sözlüğü” ve “Türk Sağı Kronolojisi” adlı kitaplarıyla bilinen Onur, yeni eseri hakkında şöyle diyor:

“Politik yaklaşımlar genel itibarıyla ‘sağ’ ve ‘sol’ görüşler biçiminde iki akıma ayrılmakta ve tarih devam ederken her iki akım da bir anlamda kendi tarihini yazmaktadır. Tarihi deneyimleyen bireyler ise yaşam görüşlerine bağlı olarak bu iki akımdan birinde konumlanmaktadır. Elinizdeki kitap, ülkemiz özelinde solda yer alan isimleri, hareketleri, yayınları, kuruluşları ve olayları kronolojik olarak sunmaktadır. Kitapta sol, kavramsal olarak geniş çerçevede kullanılmakta ve bu bağlamda sosyal demokratlardan sosyalistlere dek farklı sol fraksiyonları içermektedir. Kitap, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kurulan Ameleperver Cemiyeti’nden başlayarak günümüze kadar Türkiye solunun faaliyetlerini kapsamaktadır. Kitabın, konunun ilgililerine yardımcı olması umut edilmektedir.”

Onur’un ayrıca, “Asrın Yesevisi S. Ahmet Arvasi”, “S. Ahmet Arvasi Kronolojisi”, “Zeytindalı Harekâtı Kronolojisi Afrin Güncesi” adlı kitapları da bulunuyor.