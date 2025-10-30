Türkiye, taekwondoda tarihinin en başarılı şampiyonasını yaşadı

Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli sporcu Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı. Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken, tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde Türkiye adına kadınlar 53kg’da Merve Dinçel Kavurat ile erkekler 74kg’da Ömer Furkan Körpe tatamiye çıktı. Merve Dinçel Kavurat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan’dan Stavroula Dessyla’yı, üçüncü turda İran’dan Mobina Nematzadeh’i, çeyrek finalde Tayvan’dan Po-ya Su’yu ve yarı finalde Mısır’dan Jana Khattab’ı yenerek adını finale yazdırdı. Kavurat, finalde Suudi Arabistan’dan Dünya Ali Abutaleb’i 2-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen Ömer Furkan Körpe ise ikinci turda San Marino’dan Stefano Crescentini’yi, üçüncü turda Yunanistan’dan Charalampos Flouskounis’i yendikten sonra dördüncü turda Kazakistan’dan Yergesh Bekassyl’e mağlup oldu.

Türkiye, dünya şampiyonu oldu

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Türkiye tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken, tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye’nin ardından Güney Kore 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz ile ikinci, Brezilya 2 altın, 2 gümüş ile üçüncü sırayı aldı.

Ay-yıldızlılar, takım ödüllerinin verildiği kategorilerden kadınlarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Bu klasmanda Türkiye’nin ardından Brezilya ikinci, Macaristan üçüncü oldu.

Türkiye, 2023’te yapılan son dünya şampiyonasını 3 altın, 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlar 46kg’da Emine Gögebakan, 53kg’da Merve Dinçel Kavurat ve +73kg’da Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzanan isimler oldu. Kadınlar 49kg’da Elif Sude Akgül ile erkekler 54kg’da Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş madalya elde etti. Kadınlar 73kg’da Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya kazandı.

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ali Sarı da şampiyonanın en iyi antrenörü seçildi.