Türkiye turizmde dümeni 'sürdürülebilirliğe' çevirdi

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Temmuz sayısında kaleme aldığı turizm konusunu ön plana çıkarmak için düzenlediği lansmanda sektörün ileri gelen isimlerini aynı masada topladı. Toplantıda ‘Türkiye’nin sürdürülebilir turizme geçtiğinin’ altı çizildi.

Yaza ‘turizm’ konusuyla sayfa açan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, konunun güncelliğini artırmak ve turizm fırsatlarının ekonomiye katkısını masaya yatırmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde, turizmin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen lansmanda sektör liderleri piyasadaki eksikleri ve iyileştirme çalışmalarını masaya yatırdı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, buluşmanın açılış konuşmasını yaparak şu konulara değindi: “Dergimizin bu sayısı hazır yaz ayına girmişken turizm ağırlıklı olsun dedik. Keza temmuz tatil ayı ve bunu da ona göre değerlendirmek istedik. Hatta bu tatil dönemine tepki çekmek için ‘çok iş az tatil’ diye bir köşe yazısı da yazdım. Dergimizin son sayısında o bölümü de okumanızı tavsiye ederim. Bugün turizmci dostlarımızı bir araya getirip sohbet edelim, sektörün sorunlarını hep beraber tartışarak çözüm bulalım istedik. Bize destek verdiğiniz ve kırmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün bize ev sahipliği yapan İstanbul Ticaret Odası’na da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“36 uluslararası kongre şehrimizde gerçekleşecek”

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 20’nci sayısında ‘Kapak Söyleşi’ bölümünde kongre turizmiyle öne çıkan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO olarak İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu vasıtasıyla kongre turizmini şehrimizde artıracak çalışmalara ağırlık verdik. Bu alanda İstanbul’un büyük bir sıçrama yapmasına katkı sağladık. Sözgelimi 2022’de İstanbul’da katılımcı sayıları 300 ile 5 bin arasında değişen 58 uluslararası kongre ve toplantı organize edildi. 2023’de ise İstanbul’a kazandırdığımız ve destek verdiğimiz, katılımcı sayıları 300 ile 25 bin arasında değişen 36 uluslararası kongre şehrimizde gerçekleşecek” diye konuştu.

İstanbul’un kongre turizmi sıralamasında 2022 yılında dünya genelinde 23’üncü sırada ve Avrupa şehirleri arasında 20’nci sırada olduğunu söyleyen İTO Başkanı, “Bu konuda turizmci dostlarımız kadar gazeteci dostlarımıza da büyük görevler düşüyor. İnanıyorum ki, pandemi sonrasında yaptığımız çıkışın en güçlüsünü turizmde yapmayı sürdüreceğiz. Verilerin de ortaya koyduğu gibi, kongre turizmindeki çıkışımız ve yükselişimiz, umuyorum çok daha büyük olacaktır” dedi.

“Türkiye dünya ülkeleriyle yarışır hale geldi”

Sektörü hareket ettirmede önemli rolü olan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Uzun yıllar sonra Türkiye ilk defa gastronomi ve turizmde dünya ülkeleriyle yarışır hale geldi. Artık Türkiye’de Michelin Yıldızlı restoranlar bulunuyor. Dünya genelinde gastronomi konusunda Türkiye’den de çok fazla söz edilmeye başlandı. Maliyetlerin yükselmesi, fiyatlarımızın yukarı doğru çıkması gastronomi ve konaklama sektöründe hafif de olsa bir eğim oluşturdu. Bu alanlarda ilerleyen zamanlarda fiyatlarımız da oturunca daha da iyi bir duruma geleceğiz. İstanbul’da şu an yaklaşık olarak 3 bin otel var. Ancak ne yazık ki Mardin’de ve benzeri şehirlerde sayılı oteller bulunuyor. Biz yatırımcılara İstanbul çok dolduğu için Mardin veya ülkemizin başka şehirlerinde otel ihtiyacı olan yerlere yatırım daveti yapıyoruz çünkü kapasite ile ilgili büyük şehirlerimizde bir sorun yok” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un turizmde sürdürülebilirlik adımlarına hatırlatma yapan Eresin, “Turizm Bakanlığı’nın Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) sertifikasyon programı hem dünyada hem de Türkiye’de akredite olmuştur. Bu yıl sonuna kadar söz konusu sürdürülebilirlik belgesini almayan otellerin turizm işletme belgeleri iptal edilecektir. Böylece sürdürülebilirlik alanına Paris Anlaşması gereği ilk olarak konaklama tesislerinden başlamış oluyoruz” diye konuştu.

“Trafik ve taksi sorunu çözülmeli”

Dedeman Hotels ve International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, böyle bir organizasyonda bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Öncelikle biz turizmcileri bugün bir araya toplayan dergi ekibine ve ev sahipliğinden ötürü İstanbul Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyoruz. İstanbul hepimizin göz bebeği ancak trafik ve taksi konusunda hepimizin sancıları var. Bu konuda İstanbul’un bir an önce çözüme ihtiyacı var. Şu anda güzel gelişmeler var ancak yetkililerin daha kapsamlı çalışma yürütmesi gerekiyor.”

Turizmde ilerlemenin önündeki en büyük engelin yaşanması muhtemel depremler olduğuna işaret eden Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ise şu noktalara dikkat çekti: “Olası İstanbul depremi turizmde sürdürülebilirlik için büyük risk taşıyor. Bu anlamda yapılması gerekenler bir paket haline getirilmeli ve bu konuda ayrıca çalışılmalıdır. Çünkü deprem öncesinde harcanan 1 Dolar deprem sonrası oluşacak olan 12 dolarlık hasarın önüme geçer.”

Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı, turizmdeki temel sorunun statik, estetik ve etikten kaynaklandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Her sektörün farklı normları var. Ama bizim insan kaynağı olmadan normları yerine getirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla 70 milyon nüfusu olan ülkede 8 milyon üniversite öğrencisinin olması bu normları yerine getirmemize engel. Her şeyden önce bu durumun, üniversite kat sayılarının ve ara eleman kadrolarının düzelmesi gerek. Estetik, statik ve etiği yerine getirebilmemiz için işe önce eğitimden başlamamız gerek. Eğer bu başlıkların statiğini oluşturamazsak gelecekte bu konuların hiçbirinden başarılı olamayız.”