Türkiye üçüncüsü Ayvalık'tan

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı takımlarından Ayvalıksporlu Ecrin Sevim Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa’da düzenlenen ve toplam 4 bin sporcunun mücadele ettiği 15 Temmuz Şehitleri Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Ayvalık Spor Kulübü sporcusu Ecrin Sevim Türkiye Üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyonada, ilk turu maç yapmadan geçen Ecrin Sevim, 2. turdaki rakibini 2-0, 3. turdaki rakibini 2-0, 4. turdaki rakibini ve çeyrek finaldeki rakibini 2-1 yendikten sonra yarı finale yükseldi.

Yarı final de karşılaştığı Amasyalı sporcuya 2-0 mağlup olan Sevim, Türkiye üçüncülüğü kupasının sahibi oldu.

Ecrin Sevim’i yetiştiren milli antrenör Volkan Sersan, yıldız sporcusunun antrenmanlarda son derece hırslı olduğunu ve katıldıkları şampiyonadan başarıyla dönebilmek için bitmek bilmeyen bir tempoyla çalıştığını belirterek, “Bu yüzden de sporcumuzun elde ettiği başarı tesadüf değildir” diye konuştu.