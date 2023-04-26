Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli İstanbul Çalıştayı 26-27-28 Nisan'da gerçekleşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli İstanbul Çalıştayı, 26-27-28 Nisan 2023’te Kartal Titanic Business Otel’de gerçekleşecek" dedi.

Türkiye’yi sel, yangın gibi felaketlerden korumak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Başkanlığında kurgulanan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’ne mesafe kat ettirecek çalışmalar hızlandırıldı.

150’den fazla bilim insanının bir araya gelerek beyin fırtınası oluşturacağı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin İstanbul Çalıştayı bugün başladı. 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Kartal Titanic Business Otel’de düzenlenecek çalıştay öncesinde değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizi, geçmişten edindiğimiz dersler, en çağdaş bilimsel veriler ve en yeni teknolojik imkanların ışığında tüm afet risklerine karşı yarınların en güvenli coğrafyası haline getirmeye kararlıyız.” diye konuştu. Türkiye’yi, deprem riskine ve iklim değişikliğinin meydana getirebileceği muhtelif afet durumlarına karşı, dünyada çığır açacak niteliklerde bir afet yönetim modeli kazandırıldığını bildiren Bakan Kurum, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, bilim insanları, uzman kuruluşlar ve uzmanlarla oluşturulan bir ortak akıl projesidir” dedi.