Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Türkiye’de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin üçüncü toplantısı, yarın İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilki İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Gaziantep’te Bakan Kurum’un başkanlığında düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin üçüncü toplantısı, yarın saat 15.00’te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak. Uzmanların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla Bakan Kurum başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı çerçevesinde, çalışmalarına 3 Mart tarihinde başlanan proje çerçevesinde yapılan hazırlıkların, nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna sunulması hedefleniyor.

Bu çerçevede kurul tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması ve Türkiye’de afet risk yönetimine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

İnşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenlerin de bulunduğu kurulda, deprem dışında birçok afetle mücadele noktasında da politikaların belirlenmesinde aktif rol oynayacak.

Yarın gerçekleştirilecek toplantıda şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısında, alınan ve uygulamaya konulacak kararlar da açıklanacak.

“Afet yönetiminde İstanbul ve Türkiye geneli için bugüne dek yapılan en geniş program”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bilimin ışığında hazırlanan Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin tüm dünya için örnek bir çalışma olacağını belirterek, “Ulusal Risk Kalkanı Modeli tüm bu yönleriyle, büyük ülke Türkiye’ye yakışan, 360 derece düşünülmüş, halkımıza güven verecek dev bir projedir. Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yarın yapacağımız toplantıyla kanaatlerini, yapacaklarımızı konuşacağız. Yükselen Anadolu, KÖK çalışmaları ve Ulusal Risk Kalkanı projelerimiz, hem Türkiye’mizin hem de büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak bir çözüm reçetesi olarak hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaştığı mesajında, “Yükselen Anadolu’muz için tüm dünyaya örnek olabilecek bir çalışmayla Ulusal Risk Kalkanı Modeli çatısında bilim insanlarımızla her türlü afete karşı tedbirler için çalışıyoruz. Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yarın yapacağımız toplantıyla kanaatlerini, yapacaklarımızı konuşacağız" dedi.

“Tüm problemlerin net olarak ortaya konulması gerekiyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Risk Kalkanı Modeli Üyeleri, ileride oluşabilecek risklerin yönetilebilmesi için tüm problemlerin net olarak ortaya konulması gerektiğine dikkati çekti. Risk Kalkanı Modeli Üyesi olan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, kolon ve beton incelemelerinde bulunmasının ardından inşaat enkazındaki sıkıntıları tespit ederek gerekli bilgileri verdi.